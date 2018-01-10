وفد أمريكى يصل القاهرة للإعداد لزيارة نائب ترامب

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار القاهرة الدولى مساء اليوم، الأربعاء، وفدا أمريكيا رفيع المستوى قادما على طائرة خاصة من اليونان فى زيارة لمصر تستغرق يومين للإعداد للزيارة المرتقبة لـ "مايك بينس" نائب الرئيس الأمريكى لمصر أواخر الأسبوع المقبل.

ويضم الوفد الأمريكى 20 من كبار العاملين بمكتب نائب الرئيس الأمريكى، حيث قام الوفد فور وصوله مطار القاهرة بتفقد المواقع المخصصة لاستقبال "مايك بينس" والطائرة الخاصة به، وتحديد موقعها بأرض المهبط والبوابات والطرق التى سيمر بها الموكب وطرق تأمينها.

وأعلن البيت الأبيض أمس أن مايك بنس، سيقوم بجولة فى الشرق الأوسط، فى الفترة ما بين 20 إلى 23 يناير الجارى.

وقال البيت الأبيض فى بيان، إن نائب الرئيس سيزور خلال جولته مصر والأردن وإسرائيل.