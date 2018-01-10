وزير الصناعة: إنشاء معامل تحاليل بالتجمعات الصناعية الجديدة

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً تطوير منظومة اختبار السلع والمنتجات الصناعية من خلال مصلحة الكيمياء التابعة للوزارة، حيث تسعى الوزارة إلى تطوير وتأهيل المعامل الحالية سواء بالمركز الرئيسى للمصلحة أو بفروعها المنتشرة فى الموانئ والمطارات إلى جانب التوسع فى إنشاء معامل جديدة لمواكبة حركة التنمية الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار فى هذا الصدد إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء معمل تحاليل واختبار ومركز خدمة تابع لمصلحة الكيمياء فى كل التجمعات الصناعية التى يجرى حالياً إنشاؤها والتى يصل عددها إلى 22 مجمعاً ومن المخطط الانتهاء منها فى عام 2020، وستكون البداية بمعمل تحاليل متخصص فى منتجات الجلود ومستلزماتها جار إنشاؤه حالياً بمدينة الجلود الجديدة بالروبيكى، ومن المخطط بدء تشغيله فعلياً خلال العام الجارى، فضلاً عن إنشاء فرع جديد للمصلحة بميناء سفاجا، وجار توريد معداته ليبدأ العمل فعلياً خلال الشهرين المقبلين.

جاء ذلك فى سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير بشأن الخطط المستقبلية لمصلحة الكيمياء ومستهدفاتها خلال العام الحالى وأهم إنجازات المصلحة خلال عام 2017.

وقال الوزير، فى بيان اليوم، إن مؤشرات أداء المصلحة شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العام الماضى سواء على مستوى عدد عينات الاختبار التى تم تحليلها بالمصلحة وفروعها أو على مستوى الإيرادات أيضاً، والتى ارتفعت من 34 ألف عينة فى عام 2016 إلى 50 ألف عينة فى عام 2017 بأجمالى ايرادات بلغت 46 مليون جنيه مقارنة بـ 33 مليون جنيه في عام 2016 ومن المستهدف زيادة عدد العينات الى 55 الف عينة وتحقيق 50 مليون جنيه إيردات مع نهاية عام 2018.

ومن جانبه قال المهندس مجدى فهمى رئيس مصلحة الكيمياء إن المصلحة تقوم حالياً بالتنسيق مع الوزارة وعدد من الشركات بإجراء ميكنة وربط للخدمات المقدمة من المصلحة للعملاء، وإنشاء برنامج الذاكرة المؤسسية وبرنامج الأرشيف الإلكترونى، ووضع تصميم نظام سرية التقارير والعينات "كيوكود".

وأضاف أن المصلحة تستهدف خلال العام الحالى استكمال تأهيل معامل فرع المصلحة بالإسكندرية والتنسيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة المالية لإنشاء المواد المرجعية بمعامل القاهرة، مشيراً إلى أن المصلحة نجحت خلال العام الماضى فى التوسع فى إنشاء فروع جديدة للمصلحة تتضمن فرع المطار وفرع ببورسعيد، وفرع دمياط بالإضافة إلى تأهيل وتطوير معامل القاهرة بإجمالى 24 معمل وإدارة بالمركز الرئيسى للمصلحة والإدارة المركزية لمعامل القاهرة.

وتابع فهمى أن المصلحة ستقوم خلال العام الجارى بتأهيل 20 معملا للاعتماد الدولى طبقاً للمواصفة 17025/2005 فى مجال الجودة والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب إجراء 50 اختبار كفاءة فنية لمعامل القاهرة والفروع، ومراجعة شروط السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل لـ16 مجمع مخازن كيماويات متنوعة فى 16 منطقة استثمارية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن المصلحة تمكنت خلال العام الماضى من إجراء 33 اختبار كفاءة فنية لمعامل القاهرة والفروع، وتأهيل 16 معملا للحصول على الاعتماد الدولى طبقاً للمواصفة 17025/2005، فضلاً عن اشتراك معمل مواد البناء فى اختبارات الكفاءة الفنية فى مجال الأسمنت مع 55 معملا على مستوى العالم، حيث احتل المعمل المصرى المرتبة الخامسة عالمياً.

ولفت رئيس مصلحة الكيمياء إلى أن المصلحة ستتسلم خلال العام الحالى براءة اختراع خاصة بفريق عمل وإعداد مواصفة الحبر الفوسفورى المستخدمة فى الانتخابات من أكاديمية البحث العلمى، كما ستقوم بتنفيذ مزيد من الزيارات وورش العمل الخارجية، لصقل مهارات العاملين بالمصلحة من خلال زيارة المعامل المعتمدة وتحقيق ميكنة وربط خدمات المصلحة من تحاليل واستشارات فنية وتدريب.

وفى هذا الصدد أوضح فهمى أن المصلحة نظمت 35 دورة تدريبية للعاملين بجهات خارجية إلى جانب تدريب العاملين بالمصلحة فى عدد من الدورات التدريبية بالجهات المختلفة، حيث بلغ عدد المتدربين نحو 500 متدرب، بالإضافة إلى تنظيم العديد من ورش عمل فى مجال تحليل المنظفات الصناعية وموضوعات متنوعة تضمنت الجودة الفكرية وتنمية الموارد البشرية، لافتاً إلى أنه من المقرر زيادة عدد الدورات المقدمة خلال العام الجارى إلى 60 دورة وورشة عمل.

وفى مجال المعايرة تابع فهمى أن المصلحة تستهدف إجراء معايرة لعدد 300 جهاز بالتنسيق مع المعهد القومى للقياس والمعايرة بالمقارنة بنحو 280 جهاز تم إجراء المعايرة لها خلال العام الماضى، مشيراً إلى أن المصلحة ستستمر فى تواصلها مع عملائها لتقديم الاستشارات الفنية وتنفيذ التحاليل والاختبارات الكيميائية والبيئية المطلوبة.