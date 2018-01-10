هيئة المعارض تكشف اليوم تفاصيل استعدادها لاستقبال معرض الكتاب





كتب – إسلام سعيد

تكشف الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، خلال مؤتمر صحفى مشترك، اليوم الأربعاء، مع هيئة الكتاب، تفاصيل الاستعداد لتنظيم معرض الكتاب نهاية الشهر الجارى، وكذلك تجهيزات هيئة المعارض لاستقبال هذا الحدث الثقافى الأهم.

وكشف سامى يونس رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات عن تخصيص 40 ألف متر لهيئة الكتاب هذا العام لإقامة معرض القاهرة الدولى للكتاب، لافتا إلى أنه تم زيادة سعر التأجير هذا العام 15 % عن العام الماضى.

وقال سامى لـ"اليوم السابع"، إن المساحة المخصصة هذا العام هى مساحة متقاربة عن دورة المعرض الماضية، لكن هذا العام سنقدم خدمات أفضل خاصة فى ظل ارتفاع عدد زوار المعرض، وهم فى حاجة إلى خدمات أكثر.

وأشار إلى أنه تجرى صيانة حالية لكافة أوجة الخدمات التى سنقدمها لزوار معرض الكتاب، مضيفًا: "زائر المعرض يقضى يوم كامل داخل أرض المعارض، والعام الحالى هناك إصرار على عمل لمسة انضباطية أكثر من العام الماضى".