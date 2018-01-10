هيئة التنمية الصناعية: انتهاء بيع كراسات أراضى الفيوم الجديدة





كتب – إسلام سعيد

أوشك هيئة التنمية الصناعية على الانتهاء من بيع كراسات الشروط الخاصة بطرح 514 ألف متر أرض صناعية فى مدينة السادات والفيوم الجديدة، لإقامة مشروعات فى 4 قطاعات وهى "الدوائية والهندسية والغذائية والكيماوية".

وأفاد مصدر فى الهيئة أن المساحات المتوفرة تتراوح ما بين 700 م2 وتصل إلى 29500م2 بإجمالى مساحة 514 ألف متر تقريبا، مشيرا إلى أنه بدءًا من يوم 26 ديسمبر 2017 يتم بيع كراسات الشروط، حيث تم الانتهاء من بيع كراسات الشروط للأراضى المتاحة فى الفيوم الجديدة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الطلب كان مرتفعًا على قطاعات الهندسية والغذائية والكيماوية وحاليا الكراسات المتاحة لقطاع الصناعات الدوائية ومتاح فى مدينة السادات فقط، لافتا إلى أن الهيئة ستبدأ دراسة العروض الفنية والمالية للمتقدمين بمجرد نفاذ الأراضى فى مدينة السادات.

وحول موعد إجراء المناقصات والترسية على الشركات والأفراد المتقدمين للحصول على أراضى الفيوم الجديدة والسادات، قال المصدر، مع انتهاء آخر قطعة أرض فى مدينة السادات سنبدأ فى دراسة العروض الفنية ونجرى بعدها الترسية مباشرة.

وكانت لهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت عن بدء الطرح العام للأراضى الصناعية فى " السادات والفيوم الجديدة"، لإقامة مشروعات فى 4 قطاعات وهى "الدوائية والهندسية والغذائية والكيماوية" نهاية ديسمبر 2017.

وأكدت هيئة التنمية الصناعية، أنه من يريد الاستفادة من الطرح عليه تقديم دراسة فنية طبقا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط، وتوريد مبلغ تأمين ابتدائى قدره 50 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع أو فى حساب رقم "1440013304127" ببنك الإسكندرية الخاصة بالهيئة، ويتم استكماله كدفعة مقدمة من سعر الأرض حال التخصيص على أن يتم استرداد المبلغ فى حالة عدم التخصيص.