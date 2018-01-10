video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 12:27 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

هيئة التنمية الصناعية: انتهاء بيع كراسات أراضى الفيوم الجديدة

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:03 ص
هيئة التنمية الصناعية: انتهاء بيع كراسات أراضى الفيوم الجديدة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية


كتب – إسلام سعيد
إضافة تعليق

أوشك هيئة التنمية الصناعية على الانتهاء من بيع كراسات الشروط الخاصة بطرح 514 ألف متر أرض صناعية فى مدينة السادات والفيوم الجديدة، لإقامة مشروعات فى 4 قطاعات وهى "الدوائية والهندسية والغذائية والكيماوية".

وأفاد مصدر فى الهيئة أن المساحات المتوفرة تتراوح ما بين 700 م2 وتصل إلى 29500م2 بإجمالى مساحة 514 ألف متر تقريبا، مشيرا إلى أنه بدءًا من يوم 26 ديسمبر 2017 يتم بيع كراسات الشروط، حيث تم الانتهاء من بيع كراسات الشروط للأراضى المتاحة فى الفيوم الجديدة.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الطلب كان مرتفعًا على قطاعات الهندسية والغذائية والكيماوية وحاليا الكراسات المتاحة لقطاع الصناعات الدوائية ومتاح فى مدينة السادات فقط، لافتا إلى أن الهيئة ستبدأ دراسة العروض الفنية والمالية للمتقدمين بمجرد نفاذ الأراضى فى مدينة السادات.

وحول موعد إجراء المناقصات والترسية على الشركات والأفراد المتقدمين للحصول على أراضى الفيوم الجديدة والسادات، قال المصدر، مع انتهاء آخر قطعة أرض فى مدينة السادات سنبدأ فى دراسة العروض الفنية ونجرى بعدها الترسية مباشرة.

وكانت لهيئة العامة للتنمية الصناعية، أعلنت عن بدء الطرح العام للأراضى الصناعية فى " السادات والفيوم الجديدة"، لإقامة مشروعات فى 4 قطاعات وهى "الدوائية والهندسية والغذائية والكيماوية" نهاية ديسمبر 2017.

وأكدت هيئة التنمية الصناعية، أنه من يريد الاستفادة من الطرح عليه تقديم دراسة فنية طبقا للتفاصيل الواردة بكراسة الشروط، وتوريد مبلغ تأمين ابتدائى قدره 50 ألف جنيه بشيك مقبول الدفع أو فى حساب رقم "1440013304127" ببنك الإسكندرية الخاصة بالهيئة، ويتم استكماله كدفعة مقدمة من سعر الأرض حال التخصيص على أن يتم استرداد المبلغ فى حالة عدم التخصيص.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"التنمية الصناعية" تبحث طلبات تخصيص مليون متر لإنشاء مدينة للصناعات الهندسية

هيئة التنمية الصناعية

طرح الاراضى الصناعية

طروحات الاراضى

الهيئة العامة للتنمية الصناعية

اخبار الاقتصاد



لا تفوتك
القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

القومى للسكان: زيادة معدل المواليد فى الصعيد بسبب الخصوبة العالية جدا

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

أحمد الشيخ لـ"اليوم السابع": أرفض الزمالك.. قميص الأهلي مش كبير عليا.. محمد صلاح فخر مصر.. كوبر يبذل مجهودا خرافيًا مع الفراعنة.. رحلت للاتفاق بناءً على رغبة الأهلى.. وكلمة شرف سبب رفض عرض العين

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

المصريون يتوافدون على مكاتب الشهر العقارى بالمحافظات لتحرير توكيلات للرئس السيسى للترشح لفترة رئاسة قادمة.. شباب وسيدات وأساتذة جامعة ومنسقين حملات فى أوائل الصفوف.. والأهالى: جئنا لاستكمال مسيرة التنمية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة