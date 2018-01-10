video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الخميس، 11 يناير 2018 12:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مجلة World Finance تختار "حديد المصريين" ضمن قائمة أقوى 100 شركة لعام 2017

الأربعاء، 10 يناير 2018 07:11 م
مجلة World Finance تختار "حديد المصريين" ضمن قائمة أقوى 100 شركة لعام 2017 رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة أثناء تكريمه


كتب آسر أحمد
إضافة تعليق

كشفت مجلة World Finance البريطانية عن اختيار مجموعة "حديد المصريين" التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ضمن أقوى 100 شركة فى العالم لعام 2017.

 

أحمد أبو هشيمة

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وPaul Richardson كبير المراسلين الاقتصاديين بمجلة World Finance

 

وأكدت فى بيان لها، أن قائمة World Finance 100 لعام 2017 ضمت شركات من جميع أنحاء العالم، فى مجالات اقتصادية متعددة.

 

مجلة World Finance (1)

وعن اختيار مجموعة حديد المصريين ضمن القائمة، قالت World Finance أنها شركة يقودها رجل أعمال صاحب رؤية جريئة ومتفائلة واستطاع أن يصعد بها فى وقت قصير وبمنظومة عمل متميزة وناجحة وتسير فى النمو بخطوات ثابتة.

 

ومن أهم القطاعات التى وقع اختيار المجلة على الشركات الفائزة بها، هى الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات و الاستثمار العقارى والبنوك والبترول والتسويق والأوراق المالية والبورصة، وتنوعت جنسيات الشركات الفائزة ما بين أمريكا والبرازيل والإمارات ومصر والصين وإسبانيا وكوريا والنرويج واليابان وفرنسا وسويسرا.

مجلة World Finance (3)

ويذكر أن مجموعة حديد المصريين تأسست عام 2010، وتضم 4 مصانع بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والسويس وبنى سويف، وشهد شهر ديسمبر 2017 تشغيل مصنع العين السخنة بمنطقة تنمية محور قناة السويس ليكتمل تشغيل مصانع المجموعة بالكامل.

مجلة World Finance (2)

وقامت استراتيجية المجموعة فى الصناعة على اتجاهين الأول: إنشاء كيانات صناعية جديدة، مثل مصنعى العين السخنة وبنى سويف، والاتجاه الثانى هو إعادة تشغيل طاقات معطلة مثل مصنعى الإسكندرية وبورسعيد، وتستهدف المجموعة إنتاج 2.3 مليون طن حديد تسليح لتستحوذ على 20% من السوق المحلى.

 

 


c4796d44-711d-4111-abeb-3e4eec99a5de
 

إضافة تعليق

اخبار الاقتصاد

حديد المصريين

مجلة World Finance

احمد ابو هشيمة



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة