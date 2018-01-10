مجلة World Finance تختار "حديد المصريين" ضمن قائمة أقوى 100 شركة لعام 2017





كتب آسر أحمد

كشفت مجلة World Finance البريطانية عن اختيار مجموعة "حديد المصريين" التى يرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ضمن أقوى 100 شركة فى العالم لعام 2017.

رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وPaul Richardson كبير المراسلين الاقتصاديين بمجلة World Finance

وأكدت فى بيان لها، أن قائمة World Finance 100 لعام 2017 ضمت شركات من جميع أنحاء العالم، فى مجالات اقتصادية متعددة.

وعن اختيار مجموعة حديد المصريين ضمن القائمة، قالت World Finance أنها شركة يقودها رجل أعمال صاحب رؤية جريئة ومتفائلة واستطاع أن يصعد بها فى وقت قصير وبمنظومة عمل متميزة وناجحة وتسير فى النمو بخطوات ثابتة.

ومن أهم القطاعات التى وقع اختيار المجلة على الشركات الفائزة بها، هى الصناعة والتكنولوجيا والاتصالات و الاستثمار العقارى والبنوك والبترول والتسويق والأوراق المالية والبورصة، وتنوعت جنسيات الشركات الفائزة ما بين أمريكا والبرازيل والإمارات ومصر والصين وإسبانيا وكوريا والنرويج واليابان وفرنسا وسويسرا.

ويذكر أن مجموعة حديد المصريين تأسست عام 2010، وتضم 4 مصانع بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والسويس وبنى سويف، وشهد شهر ديسمبر 2017 تشغيل مصنع العين السخنة بمنطقة تنمية محور قناة السويس ليكتمل تشغيل مصانع المجموعة بالكامل.

وقامت استراتيجية المجموعة فى الصناعة على اتجاهين الأول: إنشاء كيانات صناعية جديدة، مثل مصنعى العين السخنة وبنى سويف، والاتجاه الثانى هو إعادة تشغيل طاقات معطلة مثل مصنعى الإسكندرية وبورسعيد، وتستهدف المجموعة إنتاج 2.3 مليون طن حديد تسليح لتستحوذ على 20% من السوق المحلى.



