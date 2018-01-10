video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 09:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سعدالدين إبراهيم متحديا رفض المصريين: سألبى دعوة إسرائيل مرة ثانية

الأربعاء، 10 يناير 2018 05:22 م
سعدالدين إبراهيم متحديا رفض المصريين: سألبى دعوة إسرائيل مرة ثانية سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون


كتب كامل كامل
إضافة تعليق

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنه مستعد للسفر لإسرائيل مرة ثانية حال دعوته من جامعة "تل أبيب".

وأضاف "إبراهيم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه مستعد لتلبية الدعوة حال تلقيها، متابعا: "لو تلقيت دعوة من تل أبيب سأزورها مرة ثانية، طالما أن الموضوع الذين سيتحدثون عنه يهمنى ويشغلنى"، مشيرًا إلى أنه ذهب لإسرائيل فى المرة الفائتة للحديث عن ثورة 1919، واصفا إياها بـ"الثورة الحقيقية" فى تاريخ مصر.

وفيما يخص الحديث عن تلقيه أموالا مقابل سفره لإسرائيل وإلقاء محاضرة فى جامعة تل أبيب، قال مدير مركز ابن خلدون: "لم أتقاض مليما منهم، وهذا كلام المعتوهين، فأنا لم أقم بأى عمل تطوعى سواء فى مصر أو الولايات المتحدة الأمريكية أو فى أى مكان آخر مقابل المال".

جدير بالذكر، أن المطرب الشعبى الشهير شعبان عبد الرحيم هاجم الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، فى أغنية جديدة تحمل اسمه، استنكر فيها زيارته لإسرائيل وإلقاءه محاضرة فى جامعة تل أبيب، وهى الزيارة التى أثارت موجة غضب وهجوم واسعة من قطاعات عديدة من المصريين والدوائر السياسية والثقافية والأكاديمية، على أستاذ علم الاجتماع الشهير.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. سعد الدين إبراهيم يواصل السقوط فى بئر التطبيع.. مدير مركز ابن خلدون يجرى حوارا مع التلفزيون الإسرائيلى.. ويؤكد: إسرائيل دولة ديمقراطية وأزوها منذ 20 عاما.. وجئت لإطلاعكم على الأوضاع فى مصر

سعد الدين إبراهيم يبيض وجه إسرائيل.. برلمانيون: مدير مركز ابن خلدون يقدم خدمات مدفوعة الأجر للصهاينة وكشف ملفاته السوداء قريبا.. يطالبون توقيفه بالمطار وفضح تمويلاته.. ويؤكدون: استفز العرب بزيارته جامعة تل أبيب

سعد الدين إبراهيم

شعبان عبد الرحيم

تل ابيب

اسرائيل

اخبار عاجلة

اخبار مصر



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة