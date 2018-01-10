سعدالدين إبراهيم متحديا رفض المصريين: سألبى دعوة إسرائيل مرة ثانية





كتب كامل كامل

قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، إنه مستعد للسفر لإسرائيل مرة ثانية حال دعوته من جامعة "تل أبيب".

وأضاف "إبراهيم"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه مستعد لتلبية الدعوة حال تلقيها، متابعا: "لو تلقيت دعوة من تل أبيب سأزورها مرة ثانية، طالما أن الموضوع الذين سيتحدثون عنه يهمنى ويشغلنى"، مشيرًا إلى أنه ذهب لإسرائيل فى المرة الفائتة للحديث عن ثورة 1919، واصفا إياها بـ"الثورة الحقيقية" فى تاريخ مصر.

وفيما يخص الحديث عن تلقيه أموالا مقابل سفره لإسرائيل وإلقاء محاضرة فى جامعة تل أبيب، قال مدير مركز ابن خلدون: "لم أتقاض مليما منهم، وهذا كلام المعتوهين، فأنا لم أقم بأى عمل تطوعى سواء فى مصر أو الولايات المتحدة الأمريكية أو فى أى مكان آخر مقابل المال".

جدير بالذكر، أن المطرب الشعبى الشهير شعبان عبد الرحيم هاجم الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، فى أغنية جديدة تحمل اسمه، استنكر فيها زيارته لإسرائيل وإلقاءه محاضرة فى جامعة تل أبيب، وهى الزيارة التى أثارت موجة غضب وهجوم واسعة من قطاعات عديدة من المصريين والدوائر السياسية والثقافية والأكاديمية، على أستاذ علم الاجتماع الشهير.