رئيس الوزراء التونسى: الدولة صامدة وسنكشف عن كل من حرض وخرب





تونس أ ش أ

أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، أن بلاده صامدة وستكشف عن كل من حرض وخرب.

وقال الشاهد -فى تصريح اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى معتمدية البطان بولاية منوب - إنه تم فتح تحقيقا ضد كل من حرض على الفوضى والعنف خلال الاحتجاجات الأخيرة التى شهدتها عدة مناطق من الجمهورية.

وأضاف رئيس الحكومة التونسية أن المخربين يخدمون مصالح عدة أطراف من بينها الجبهة الشعبية التى تقوم بالتحريض.

يشار إلى أن العديد من المناطق بمختلف الولايات التونسية تشهد منذ يومين عمليات تخريب لمقرات أمنية وسرقة لمستودعات بلدية وفروع بنكية كما تم سرقة وإشعال الإطارات المطاطية وإغلاق بعض الطرقات.

وانطلقت الاحتجاجات بمسيرات تطالب بالتنمية وتندد بالزيادات التى نص عليها قانون المالية لسنة 2018 لكن سرعان ما تحولت إلى اشتباكات بين عدد من المحتجين والوحدات الأمنية.