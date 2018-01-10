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الوطنية للانتخابات: الشهر العقارى يعمل فى الإجازات لإصدار توكيلات مرشحى الرئاسة

الأربعاء، 10 يناير 2018 05:59 م
الوطنية للانتخابات: الشهر العقارى يعمل فى الإجازات لإصدار توكيلات مرشحى الرئاسة المستشار لاشين إبراهيم


كتبت هدى أبو بكر
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قال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن مكاتب التوثيق والشهر العقارى المخصصة لاستقبال المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، الراغبين فى عمل نماذج تأييد للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ستظل أبوابها مفتوحة لاستقبال المواطنين طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات الرسمية، وحتى الموعد المحدد للانتهاء من استصدار نماذج التأييد فى يوم 29 يناير الجارى.

وقال المستشار لاشين إبراهيم – فى تصريح له – إن مكاتب التوثيق والشهر العقارى المخصصة لإتمام هذا الإجراء، وعددها 389 مكتبا على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ستظل تعمل يوميا اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.

 وأشار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، أبوابها مفتوحة يوميا وطوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات الرسمية، اعتبارا من 9 يناير الجارى وحتى 28 فبراير المقبل، لاستقبال الناخبين الوافدين (الذين يتواجدون فى محافظة غير المحافظة الواقع بها موطنهم الانتخابى وفقا لمحل إقامتهم الثابت ببطاقة الرقم القومى) الراغبين فى تقديم طلبات الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية أمام إحدى لجان الانتخاب الفرعية بنطاق المحافظة التى سيتواجدون بها خلال أيام الاقتراع المقررة للانتخابات الرئاسية.

 وأضاف أن المحاكم الابتدائية تستقبل المواطنين الراغبين فى عمل هذا الإجراء اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى 6 مساء يوميا.

وأوضح أن مكاتب التوثيق والشهر العقارى بدورها ستستقبل الناخبين الوافدين لإتمام هذه الإجراءات المتعلقة بتغيير موطنهم الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية اعتبارا من أول فبراير وحتى 28 فبراير المقبل.


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الوطنيه للانتخابات

الشهر العقارى

انتخابات



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