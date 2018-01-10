العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بقرية السيالة فى دمياط





دمياط - عبده عبد البارى

تلقى مركز شرطة دمياط، إخطارا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة مهلهل بقرة السيالة التابعة لمركز دمياط.

ونفى العميد حاتم متولى مأمور مركز شرطة دمياط، وجود أى شبهة جنائية، مؤكدا أن الوفاة طبيعية، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "فكرية حسن" 66 سنة، وتعيش بمفردها، وتعانى من عدة أمراض مزمنة.

وأوضح متولى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إحدى جاراتها ذهبت للاطمئنان عليها فوجدتها متوفية، وصرحت نيابة مركز دمياط، بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.