video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 10 يناير 2018 11:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بقرية السيالة فى دمياط

الأربعاء، 10 يناير 2018 05:13 م
العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بقرية السيالة فى دمياط جثة - أرشيفية


دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

تلقى مركز شرطة دمياط، إخطارا بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها بمنطقة مهلهل بقرة السيالة التابعة لمركز دمياط.
 
ونفى العميد حاتم متولى مأمور مركز شرطة دمياط، وجود أى شبهة جنائية، مؤكدا أن الوفاة طبيعية، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "فكرية حسن" 66 سنة، وتعيش بمفردها، وتعانى من عدة أمراض مزمنة.
 
وأوضح متولى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن إحدى جاراتها ذهبت للاطمئنان عليها فوجدتها متوفية، وصرحت نيابة مركز دمياط، بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

معاقبة طبيب بخصم 7 أيام من راتبه لتعديه على مدير مستشفى بدمياط

محافظة دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مركز شرطة دمياط



لا تفوتك
جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

جماهير ليفربول لـ ريال مدريد: محمد صلاح بـ400 مليون إسترلينى + رونالدو

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

تعرف على شكل البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية × 9 معلومات

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

كامبريدج تحت مجهر جهات التحقيق الإيطالية.. فريق الادعاء العام يتوجه للجامعة لكشف حقيقة مقتل ريجينى.. استجواب قريب للإخوانية مها عبدالرحمن وطلاب الجامعة المتعاملين معها منذ 2012 لـ2015

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

بشرة خير.. عودة السياحة بين موسكو والقاهرة.. مصر وروسيا تتفقان على تسيير 6 رحلات أسبوعية بعد انقطاع لمدة عامين.. وزير الطيران المدنى: انطلاق أول رحلة بداية فبراير المقبل.. خبير روسى: نستعد لتحقيق أرباح كبيرة

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

س و ج: هل يستحق صالح جمعة البقاء فى الأهلي؟

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

الصحة: التأمين الصحى الجديد يقدم جميع الخدمات المقدمة فى علاج نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة