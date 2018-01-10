التحالف المصرى يطلق حملة جمع توكيلات تزكية للسيسى لفترة رئاسية ثانية.. صور





كتب كامل كامل

أطلق التحالف المصرى المكون من 10 أحزاب سياسية حملة جمع توكيلات تزكية موقعة من المواطنين ومسجلة بالشهر العقارى، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة.

وقال التحالف فى بيان اليوم الأربعاء: إن أمانات الأحزاب المشاركة فى التحالف تعمل خلال الفترة الحالية على تعريف المواطنين فى كيفية عمل توكيل تأييد أو تزكية فى الشهر العقارى، حيث إن هناك مواطنين لديهم رغبة فى عمل توكيلات تزكية لـ"السيسى" ولكنهم لا يعرفون هذه الخطوات.

يشار إلى أن التحالف السياسى المصرى يضم 10 حزاب هى: الحزب الدستورى الاجتماعى الحر، والحزب العربى وحزب العدل والمساواة وحزب المستقلين الجدد وحزب شباب مصر وحزب حقوق الانسان والمواطنة والحزب الاتحادى الديمقراطى وحزب صوت مصر، وحزب الامة وحزب الغد الجديد.

وكان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قال إن مكاتب التوثيق والشهر العقارى المخصصة لاستقبال المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، الراغبين فى عمل نماذج تأييد للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ستظل أبوابها مفتوحة لاستقبال المواطنين طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات الرسمية، وحتى الموعد المحدد للانتهاء من استصدار نماذج التأييد فى يوم 29 يناير الجارى.