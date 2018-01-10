البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 19.8% فى ديسمبر الماضى





كتب - أحمد يعقوب

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 19.86%، فى شهر ديسمبر 2017، مقابل 25.54% فى شهر نوفمبر 2017.

وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ نحو سالبًا بلغ 0.37%، فى شهر ديسمبر 2017، مقابل 1.31% فى شهر نوفمبر 2017.

ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.