البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 19.8% فى ديسمبر الماضى

البنك المركزى: انخفاض معدل التضخم إلى 19.8% فى ديسمبر الماضىالأربعاء، 10 يناير 2018 04:26 م
طارق عامر
كتب - أحمد يعقوب
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أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأربعاء، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك على المستوى السنوى، انخفضت إلى نحو 19.86%، فى شهر ديسمبر 2017، مقابل 25.54% فى شهر نوفمبر 2017.
وسجل التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى المصرى معدلًا شهريًا بلغ نحو سالبًا بلغ 0.37%، فى شهر ديسمبر 2017، مقابل 1.31% فى شهر نوفمبر 2017.
ووضع البنك المركزى المصرى، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
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عدد الردود 0
بواسطة:
الفلاح الفصيح
اخبار عظيمه مفرحه... ولكن لا يفهما المواطن
لكي يفهمها المواطن لابد ان يتم شرح علاقه هذه الاخبار بتخفيض اسعار السلع والخدمات وقيمه الجنيه المصري. وكيف وما مقدار ومتي سيلمس المواطن ذلك؟؟؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
اكيد نسبه التضخم دى فى جمهوريه المورينجا الشقيقه..!!
😎
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
محافظ البنك المركزى عاوز يخفض الفايده على الودايع..التى تتراوح الان بين 20 - 16 %
😎..التضخم الواقعى بالسوق والخدمات اعلى من ذلك بكتيير....