أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 10 - 1 -2018





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 10-1-2018.



البورصة توقف التداول على 8 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جلاكسو سميثكلاين، النصر لصناعة المحولات-الماكو، حق الاكتتاب لشركة أورنج مصر للاتصالات-1، أورنج مصر للاتصالات، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بنك الكويت الوطنى، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المصرية لخدمات النقل.



البورصة تربح 569 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، ليواصل المؤشر الرئيسى صعوده التاريخى لليوم الثانى على التوالى، مدعوم بمشتريات المستثمرين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 569 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 841.290 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 113.3 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 40.4 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، 64.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 15192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% عند مستوى 2643 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14702 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 834 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1991 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 537 نقطة.

وارتفعت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 61 شركة، ولم تتغير 48 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

-النصر لصناعة المحولات - الماكو بسعر إغلاق 14.82 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.70%

- المصرية لخدمات النقل بسعر إغلاق 13.92 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.02%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 27.72 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.87%

-أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 24.42 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.71%

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 1.53 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.79%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب لشركة أورنج مصر للاتصالات-1 بسعر إغلاق 8.87 جنيه بنسبة تراجع بلغت 23.07%

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 42.88 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11%

- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات-1 بسعر إغلاق 0.92 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8%

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 9.05 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.23%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 18.68 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.71%