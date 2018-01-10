أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 10-1-2018





كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 10-1-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، ليواصل المؤشر الرئيسى صعوده التاريخى لليوم الثانى على التوالى، مدعوم بمشتريات المستثمرين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 569 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 841.290 مليار جنيه.



إيجى إكس 30 يواصل صعوده التاريخى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، ليواصل المؤشر الرئيسى صعوده التاريخى لليوم الثانى على التوالى، مدعوم بمشتريات المستثمرين من المؤسسات، كما ارتفع رأس المال السوقى بنحو 569 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 841.290 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة 1.1 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع، بصافى قيمة بلغت 113.3 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 40.4 مليون جنيه، 24.4 مليون جنيه، 64.9 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 15192 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.15% عند مستوى 2643 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14702 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 834 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 1991 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 537 نقطة.

وارتفعت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 61 شركة، ولم تتغير 48 شركة.



البورصة تطالب 6 شركات بموافاتها بقرارات الجمعية العامة قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، التنبيه على 6 شركات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لها، وهى العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات، الدولية للتأجير التمويلى، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، غاز مصر، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، وثائق استثمار صناديق المؤشرات.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.



البورصة توافق على قيد زيادة رأس مال"ابن سينا" إلى مليار جنيه

وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة ابن سينا فارما من 168 مليون جنيه إلى مليار جنيه، فى ضوء تعديل المادة 6 من النظام الأساسى، مع مخاطبة الشركة لمراعاة المادة 26 من قواعد القيد والمادة 26 من الإجراءات التنفيذية لها.

كما وافقت على قيد تجزئة القيمة الاسمية لسهم شركة الحفر الوطنية من 4 دولار إلى 1.6 دولار مع بقاء رأس مال الشركة المصدر كما هو مبلغ 8 مليون دولار ليصبح موزعاً على عدد 5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1.6 دولار للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.

وحددت اللجنة إدارج أسهم الشركة بعد التجزئة على قاعدة البيانات اعتبـاراً من بداية جلسـة تداول يوم الاثنين 15 يناير الجارى، و بمراعاة قسمة آخر سعر إقفال على 2.5 وذلك لتحديد سعر الفتح بعد التجزئة.