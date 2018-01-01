video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 04:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

​​وزير الزراعة يكلف "محمد رسلان" أميناً عاماً لمركز البحوث الزراعية

الإثنين، 01 يناير 2018 12:44 م
​​وزير الزراعة يكلف "محمد رسلان" أميناً عاماً لمركز البحوث الزراعية الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة


كتب عز النوبى
إضافة تعليق

قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليف المحاسب محمد على رسلان – مدير عام الشئون المالية والقائم بتسيير أعمال الأمانة العامة بمركز البحوث الزراعية أميناً عاماً لذات المركز، جاء ذلك بحسب القرار الوزارى رقم " 6 " لسنة 2018.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الزراعة" تحظر استخدام مركب مبيد "التالو أمين" لخطورته على الصحة

وزارة الزراعة

البحوث الزراعية

استصلاح الاراضى

الزراعة



لا تفوتك
"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

"التضامن" تبدأ صرف معاشات يناير اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

نقل جثتى قتيلى إطلاق نار على محل خمور بالعمرانية لمشرحة زينهم

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

لأول مرة.. شهادات حصرية بأقلام نادية لطفى وفاروق حسنى وجمال بخيت وأبو الغار وبشير الديك وحسن المستكاوى وإبراهيم عبد المجيد .. أنبياء الفن والسينما والثقافة والسياسة والرياضة يكتبون عن الحياة والحب والموت

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

عشان اللون الأحمر موضة 2018.. شاهد 8 إطلالات لنجمات تألقن به فى نهاية 2017

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

على لطفى يقترب من الانضمام لطلائع الجيش

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة