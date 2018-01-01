​​وزير الزراعة يكلف "محمد رسلان" أميناً عاماً لمركز البحوث الزراعية

وزير الزراعة يكلف "محمد رسلان" أميناً عاماً لمركز البحوث الزراعيةالإثنين، 01 يناير 2018 12:44 م
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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قرر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تكليف المحاسب محمد على رسلان – مدير عام الشئون المالية والقائم بتسيير أعمال الأمانة العامة بمركز البحوث الزراعية أميناً عاماً لذات المركز، جاء ذلك بحسب القرار الوزارى رقم " 6 " لسنة 2018.
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