كيف تحجز قاعة بمساجد الأوقاف لإقامة مناسبة خاصة × 6 خطوات

كيف تحجز قاعة بمساجد الأوقاف لإقامة مناسبة خاصة × 6 خطواتالإثنين، 01 يناير 2018 03:00 ص
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
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توفر وزارة الأوقاف، قاعات مناسبات للجمهور، لتلقى واجب العزاء بها، واستقبال الضيوف خلال الفعاليات والمناسبات الخاصة بنظام الحجز المدفوع مسبقا، بأسعار محددة لا يتوفر بها خصم، وتقدم خدمات محددة الأسعار حتى لو تخلى الحاجز عن بعض الخدمات، فلا يتم خصم ذلك من السعر المحدد، فى عدة خطوات كالتالى..
1 - الحضور إلى ديوان عام وزارة الأوقاف والتقدم بطلب رسمى للموظف ممدوح عبد العظيم المسئول عن القاعات.
2 - يتم اختيار القاعة المناسبة حسب المكان والسعر وخلوها من عدمه.
3 - يتوفر بالقاعة، كراسى، ومياه معدنية ومشروبات، وقراء، وسعاة للخدمات.
4 - إذا رغب الحاجز فى استقدام قارئ يقوم بدفع أجره مع عدم خصم ذلك من مبلغ الحجز.
5 - يحصل الحاجز على إيصال يؤكد توفير القاعة والخدمات فى ساعات محددة حسب نظام إقامة الحفلات.
6 - هاتف مختص بحجز قاعات المناسبات: (0223960201)، - (01227513582)، وللشكاوى تلى فاكس(0223954012).
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