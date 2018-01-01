فيديو.. محافظ مطروح يشارك فى احتفالات رأس السنة الميلادية بكنيسة السيدة العذراء





مطروح – حسن مشالي

احتفل أقباط محافظة مطروح بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، بكنيسة السيدة العذراء فى وسط مدينة مرسى مطروح، فى أجواء من الأمن والطمأنينة والبهجة، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح و مهدي العمدة وسليمان فضل العميرى نائبا البرلمان، والسيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد وعدد من والقيادات الأمنية والدينية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ورحب الراهب بجيمى الأنبا بولا راعى كنائس مطروح، فى كلمته بالحضور وأعرب عن شكره وجميع أبناء مطروح للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على جهوده من أجل مصر خارجيا وداخليا.

وقدم الراهب الشكر لمحافظ مطروح لجهوده فى تحقيق التنمية الحقيقية على أرض مطروح، وللقيادات الأمنية والشعبية بالمحافظة، على جهودهم فى حفظ الأمن ولتآلفهم وما عبرت عنه مشاركتهم بمشاعر المحبة الصادقة.

وأكد على أهمية السلام الذى دعا إليه الله فى كتبه السماوية، وهو السلام فى درجاته مع الله ومع النفس ومع الآخرين، مع الدعوة إلى التمسك بالسلام بين دول العالم، ومع كل من حولنا لصنع الخير ليس من أجل أنفسنا فقط، ولكن من أجل الوطن الذى نعيش فيه بل والإنسانية جميعا.

ودعا الراهب بجيمى، بأن يحفظ الله مصر أمنه مستقرة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومتمنيا بعام جديد سعيد على المصريين أبناء الوطن الواحد.

من جانبه قدم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح التهنئة للمتواجين بالكنيسة وجميع أقباط مطروح، مؤكدا أن أبناء مصر نسيج واحد صلب ومتماسك، يحافظ على مصر منذ آلاف السنين، وأن الإرهاب لن ينال من وحدتنا وتماسكنا.

محافظ مطروح يهنئ الراهب بجيمى الأنبا بولا بعيد الميلاد



محافظ مطروح يهنئ القس متى زكريا راعى كنيسة السيدة العذراء



نائبا البرلمان سليمان فضل ومهدى العمدة خلال احتفالات عيد الميلاد