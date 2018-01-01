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صور.. الرئيس التونسى: 2018 ستكون سنة فارقة بعد إجراء الانتخابات البلدية

الإثنين، 01 يناير 2018 01:23 ص
صور.. الرئيس التونسى: 2018 ستكون سنة فارقة بعد إجراء الانتخابات البلدية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي


(أ ش أ)
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أكد الرئيس التونسى الباجى قايد السبسي، أن 2018 ستكون سنة فارقة، موضحا أنها ستشهد استكمال المشروع الديمقراطى من خلال إجراء الانتخابات البلدية.

وقال السبسى - فى كلمة وجهها إلى الشعب التونسى بمناسبة العام الميلادى الجديد - إن سنة 2018 ستشهد نسبة نمو لا تقل عن 3%؛ بفضل عمل المواطنين، إضافة إلى تهيئة الظروف الجيدة ومواصلة العمل على نحو أفضل، مضيفا أن سنة 2017 لم تكن أسوأ سنة أو أفضل سنة مقارنة بالسنوات التى مضت، مشددا على أنه تم تحقيق بعض التقدم خلالها؛ حيث تم تسجيل نسبة نمو تقدر بـ2.2% فى الوقت الذى لم تتجاوز نسبة النمو 1% فى السنوات الماضية.

وأعرب الرئيس التونسى عن أمله فى أن يكون العام الجديد، عام يمن وخير لكل التونسيين داخل الوطن أو خارجه، وكذلك للشعوب الصديقة والشقيقة.

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

 


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