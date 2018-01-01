صور.. الآلاف يؤدون صلاة قداس رأس السنة بكنائس الإسماعيلية





الإسماعيلية محمد عوض

أدى الآلاف من المسيحيين صلاة قداس رأس السنة بكنائس الإسماعيلية وسط تشديدات أمنية لتأمين الكنائس، حيث ترأس الأنبا سرافييم، صلاة رأس السنة الميلادية فى كنيسة الأنبا بيشوي كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالإسماعيلية، فيما ترأس الأنبا مكاريوس توفيق قداس كاتدرائية القديس مرقس للأقباط الكاثوليك.

وترأس اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية وفدا تنفيذيا، واللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، لتفقد تأمين الكنائس وقت الصلاة وتقديم التهئنة لقيادات الكنائس.

وقال محافظ الاسماعيلية، فى بيان رسمى، إنه شدد علي ضرورة اليقظة من جميع قوات وأفراد التأمين وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس.

من جانبه، أكد اللواء محمد على حسين، مدير الأمن، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة وتوابعها استعدادا للاحتفال بالكريسماس، وتحسبا لأى محاولات لتنفيذ أعمال تستهدف إفساد احتفالات المصريين بليلة رأس السنة.

وأضاف "تم الدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة لتأمين جميع المنشآت وأماكن الاحتفالات بالميادين ودور العبادة، مع الاستعانة بمجموعات قتالية وتكثيف إجراءات التأمين حول الكنائس بمدن ومراكز المحافظة، من خلال تعزيز ونشر قوات الحماية المدنية، والقوات النظامية، وضباط إدارة البحث الجنائى، ورجال وخبراء المفرقعات، مع عمل الكمائن المتحركة والثابتة على جميع الطرق والمحاور المرورية ومداخل ومخارج المحافظة ونشر قوات الأمن المركزى، وسيارات الدوريات الأمنية بالميادين والشوارع .



































