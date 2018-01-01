صور.. احتفالات فى القليوبية بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

القليوبية نيفين طه

شهدت محافظة القليوبية، سلسلة من الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية واحتفالات عيد الميلاد المجيد.

فى مدينة بنها شهدت عدد من الأندية احتفالات فنية شارك فيها عدد من الفنانين منهم الفنانة دولى شاهين والفنانين عماد بعرور ومحمد نور وأحمد صقر .

كما شهدت احتفالات للموسيقى العربية وعروض الأراجوز والعرائس وفقرات بابا نويل.

وتضمنت الاحتفاليات الرسم على الوجه للأطفال ومسابقات فى الرسم.

وشهدت شوارع المدينة مسيرات لسيارات الشرطة بقيادة مدير أمن القليوبية جابت شوارع المدينة المختلفة.