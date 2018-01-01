video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 01 يناير 2018 07:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. احتفالات فى القليوبية بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد

الإثنين، 01 يناير 2018 01:25 ص
صور.. احتفالات فى القليوبية بمناسبة رأس السنة وعيد الميلاد المجيد


القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

شهدت محافظة القليوبية، سلسلة من الاحتفالات بمناسبة رأس السنة الميلادية واحتفالات عيد الميلاد المجيد.
 
فى مدينة بنها شهدت عدد من الأندية احتفالات فنية شارك فيها عدد من الفنانين منهم الفنانة دولى شاهين والفنانين عماد بعرور ومحمد نور وأحمد صقر .
 
كما شهدت احتفالات للموسيقى العربية وعروض الأراجوز والعرائس وفقرات بابا نويل.
 
وتضمنت الاحتفاليات الرسم على الوجه للأطفال ومسابقات فى الرسم.
 
وشهدت شوارع المدينة مسيرات لسيارات الشرطة بقيادة مدير أمن القليوبية جابت شوارع المدينة المختلفة.
 
احتفالات فى القليوبية (1)
 
احتفالات فى القليوبية (2)
 
احتفالات فى القليوبية (3)
 
احتفالات فى القليوبية (4)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية : غرفة عمليات ورفع درجات الاستعداد لتأمين الاحتفالات برأس السنة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية



لا تفوتك
التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

التموين تبدأ اليوم حملات بالأسواق للتأكد من الالتزام بكتابة الأسعار على العبوات

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

وزير الصحة: التعاقد مع الصيدليات الخاصة عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

مفاجآت الزمالك فى انتقالات يناير.. الأبيض يبحث عن ضالته بالجبهة اليمنى خارج مصر.. ظهير المصرى هدف رئيسى.. الشحات صفقة الموسم المنتظرة.. وتقليص عدد القائمة أول قرارات تيجانا الكروية

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

اشتعال الخلاف بين جوجل وأمازون بسبب حظر تطبيق يوتيوب

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

محكمة الأسرة تقضى بخلع الفنانة زينة من أحمد عز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة