شعبة الكوافير: 25% زيادة فى الإقبال على أدوات الماكياج بمناسبة الكريسماس





كتب : حسام الشقويرى

كشف محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، عن ارتفاع نسبة الإقبال على شراء مستحضرات التجميل وبالأخص الصبغات وأدوات التجميل لأكثر من 25 %، بمناسبة أعياد الكريسماس، لافتا إلى ضرورة زيادة حملات التفتيش من قبل الجهات المعنية على المستحضرات المغشوشة بالسوق، نظرا لخطورتها على الصحة العامة وتتسبب فى كثير من الأمراض السرطانية وبالأخص مستحضرات كرياتين "فرد الشعر"، وأن كثيرا من هذه المواد يأتى عن طريق التهريب، بالإضافة إلى ما يتم تقليده بمصانع "تحت بئر السلم"..

وأضاف الدجوى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن العام الجديد 2018 سوف يشهد بدء الكورسات الخاصة بتدريب الشباب من الجنسين على مهنة تصفيف الشعر بدعم من اتحاد الغرف التجارية ووزارة التضامن، التى تدعم التدريب بـ50% من قيمة التكلفة والذى يقدر تكلفته بـ1500 جنيه، وسوف تتولى "الشعبة" التدريب النظرى للمتدربين بأكاديمية الغرفة التجارية، والتدريب العملى بورش وزارة التضامن.