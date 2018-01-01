شعبة البقالة: زيادة أسعار السلع غير الأساسية 10% بسبب الفاتورة الضريبة





كتب حسام الشقويرى

كشف أحمد عتابى، نائب رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية بغرفة تجارة الجيزة، أن هناك زيادة فى أسعار المنتجات والسلع غير الأساسية بداية من يناير الحالى، بنسبة 10% من السعر، بحسب قوائم الأسعار الجديدة التى أرسلتها الشركات للتجار، مفسرا الزيادة بأنها ترجع للفاتورة الضريبية التى نص عليها قرار وزارة التموين الخاص بتحديد سعر البيع للمستهلك على الفاتورة.

وأضاف "عتابى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن هناك استقرارا فى أسعار السلع الأساسية، مثل السكر والأرز وبعض أنواع الزيوت، ولن تشهد هذه السلع أى زيادات، واصفا قرار وزارة التموين بعدم مصادرة المنتجات غير المدون عليها السعر إلا بعد توجيه 3 تحذيرات، والاكتفاء بتوقيع غرامات من خلال الحملات التفتيشية، بأنها خطوة جيدة من جانب الوزارة لصالح التجار والمستهلكين، باعتبار ما يمكن أن تتسبب فيه المصادرة من خسائر كبيرة، دون وجود إرشادات وتوعية مسبقة للتجار، خاصة أصحاب المتاجر الصغيرة.

ولفت نائب رئيس شعبة البقالة والسلع الغذائية بغرفة الجيزة التجارية فى تصريحه، إلى وجود ما يزيد على مليونى تاجر مواد غذائية على مستوى الجمهورية، وهم يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع المصرى، ويتأثرون بالأسعار أيضا.