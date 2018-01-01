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الإثنين، 01 يناير 2018 04:44 ص
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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 1/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الإثنين، 01 يناير 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 1/1/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية درجات الحرارة - أرشيفية


كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى محافظات الوجه البحري والقاهرة وحلايب وشلاتين.

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والمتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج في كلا البحرين الأحمر والمتوسط تكون ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ، والرياح السطحية في كلا البحرين الاحمر والمتوسط تكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 11    18

وسط الدلتا 12       18

الإسكندرية 10       18

بلطيم 11     17

مطروح 10    17

السلوم 07    17

سيوة 06      17

بورسعيد 12   19

دمياط 13     18

العريش 06    18

رفح 07       17

الإسماعيلية 09       19

السويس 10   19

رأس سدر 08 21

نخل 02      16

نويبع 13      18

طابا 11       17

كاترين 03    14

الطور 09     18

شرم الشيخ 14 20

الغردقة 13    20

مرسى علم 11        20

الفيوم 09     18

بنى سويف 09        18

المنيا 06      19

أسيوط 06    17

سوهاج 07    18

قنا 08        19

الأقصر 08   19

أسوان 08     19

أبوسمبل 09  19

الوادى الجديد 06    18

شلاتين 15    22

ابو رماد 15   22

راس حدربة 15 21

حلايب 16 20

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 18 29

المدينة 08 22

الرياض 11 27

المنامة 16 23

أبوظبى 15 24

الدوحة 16 24

الكويت 12 25

دمشق 04 12

بيروت 14 16

عمان 06 08

القدس 07 09

غزة 14 16

بغداد 07 18

مسقط 19 25

صنعاء 03 24

الخرطوم 12 27

طرابلس 12 20

تونس 10 18

الجزائر 11 15

الرباط 08     19

نواكشوط 16 30

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 01- 06      

اسطنبول 06  11

اسلام اباد 04 21

نيودلهى 06   22

جاكرتا 25    33

بكين 06- 03

كوالامبور 24 29

طوكيو 02     12

أثينا 08       15

روما 06       15

باريس 05     09

مدريد 05     11

برلين 04      09

لندن 04      07

مونتريال 26- 20-

موسكو 01- 00

نيويورك 11-  08-

واشنطن 10- 03-

 

 


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