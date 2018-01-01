حصاد 2017 بجامعة أسيوط.. المركز الـ5 بين أفضل الجامعات المصرية و6 جوائز علمية





أسيوط ـ محمود عجمى

تقدم الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط بالتهنئة إلى القيادة السياسية وإلى كافة المصريين بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2018، متمنيا أن يعم الأمن والتقدم والرخاء خلاله ربوع الوطن.



إحياء أول يوم دراسى

وأوضح الدكتور جعيص أن عام 2017 شهد استكمال مسيرة العمل والعطاء داخل كافة قطاعات الجامعة وكلياتها والذى استكملت خلاله الجامعة 60 عاماً من بدء الدراسة بها والتى قدمت خلالها مسيرة من العطاء والتميز منذ بدء الدراسة بها فى 12 أكتوبر 1957، قدمت خلالهم لوطنها أكثر من 400 ألف خريج من أبنائها فى مختلف التخصصات العلمية والنظرية.

وقد أشار رئيس الجامعة أن عام 2017 شهد عددا من الفعاليات والأنشطة احتفالا بتلك المناسبة الهامة فى تاريخ الجامعة، كما قدم طلاب كلية التربية الرياضية مسيرة احتفالية حاشدة لإحياء ذكرى أول يوم دراسى فى 12 أكتوبر.

وعن أهم النقاط المضيئة فى جامعة أسيوط خلال 2017 هو نجاح الجامعة فى الحفاظ على ترتيبها على المستويين المحلى والدولى، وذلك وفق ما أعلنه موقع ويبمتريكس الأسبانى لتصنيف الجامعات العالمية والذى أعلن عن احتلال جامعة أسيوط المركز الخامس بين أفضل الجامعات المصرية الحكومية والمركز الرابع محلياً وفق موقعى URAP لتصنيف الجامعات والتابع لجامعة الشرق الأوسط التقنية بتركيا وU.S.NEWS الأمريكى لتصنيف الجامعات.

كما احتلت جامعة أسيوط المركز الثانى بين الجامعات المصرية فى حصدها لجوائز الدولة، وذلك بعد جامعة القاهرة حيث حصلت على ستة جوائز علمية فاز بها سبعة من أبنائها عن أعضاء هيئة التدريس فى مختلف المجالات.

كما أوضح رئيس جامعة أسيوط أن عام 2017 شهد تجديد شهادة الاعتماد لكليتى الصيدلة والعلوم مع بدء الجامعة فى تنفيذ خطة واضحة للتأهيل للاعتماد كمؤسسة علمية بحلول 2019/2020 وذلك من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، كما بدأت إدارة الجامعة فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بتجديد شهادة الأيزو 9001 والخاص بالجهاز الإدارى وذلك وفقاً لإصدار 2015.



افتتاح الجناح المميز

وفى المجال الدولى حرصت الجامعة خلال 2017 على التواجد ومواصلة الانفتاح العلمى والثقافى مع كافة المؤسسات العلمية والثقافية فى مختلف دول العالم وهو ما أنعكس أثره فى تكريم وزير الإعلام الأردنى لرئيس جامعة أسيوط خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى المحكم الثالث لكلية الصحافة والإعلام والذى عقد بالعاصمة الأردنية عمان تحت عنوان " الإعلام بين خطاب الكراهية والأمة الفكرى " والذى نظمته جامعة الزرقاء، كما شهد شهر فبراير استضافة النسخة السابعة من مؤتمر ضمان جودة التعليم العالى والذى نظمته الجامعة بالتعاون مع الأمانة العامة للمؤتمر العربى الدولى لضمان جودة التعليم العالى والمنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية.

كما أشار الدكتور جعيص أن جامعة أسيوط خلال 2017 كانت وجهة للعديد من العلماء والدارسين بمختلف الدول العربية والأجنبية والتى فى مقدمتها إطلاق مشروع على مشترك بين الجامعة وجامعة كورياتيك الكورية والذى يمتد لأربع سنوات قادمة وبميزانية إجمالية تبلغ مليون و600 ألف دولار على 6 مراحل ويرتكز عمله على قسمى الهندسة الكهربية والميكانيكية بكلية الهندسة والذى قام سفير كوريا الجنوبية بزيارة للجامعة للمتابعة أعمال المشروع.

كما انفردت جامعة أسيوط بإطلاق أول شراكة عربية مع شبكة شركاء معهد بوشكين الروسى والذى يُعد واحداً من المعاهد الكبرى بموسكو لتعليم اللغة الروسية لغير الناطقين بها والممتدة فى عدد من دول العالم وذلك بالتعاون مع جامعة بيتاجورسيك وبذلك يكون مركز تعليم اللغة الروسية بجامعة أسيوط أول مركز فى مصر والشرق الأوسط ينضم لمعهد بوشكين، كما استقبلت جامعة أسيوط عدداً من الوفود الأجنبية من الطلاب الروسى بجامعتى بيتاجورسيك وداغستان، كما استقبلت الجامعة وفوداً طلابياً من جامعة ماجد برج الألمانية وذلك فى إطار اتفاقية التعاون المبرمة بينهما وبين كلية التربية الرياضية بالجامعة، كما تم افتتاح المركز الإقليمى الأول مصر وفى أفريقيا لتثقيف الأقران والإبداع وتنمية المهارات.



الجناح المميز بالمستشفى الرئيسى

كما شهدت عام 2017 تنظيم الجامعة ليوم ثقافى مصرى – نمساوى مشترك بالتعاون مع سفارة النمسا بالقاهرة وبحضور دكتور جورج شتلفريد سفير النمسا على رأس وفد دبلوماسى رفيع المستوى من العاملين بالسفارة والذى ضم عدداً من الفعاليات منها معرض فنى ثقافى للبلدين وعرض فيلمين سينمائيين نمساويين ومباراة كرة قدم مشتركة بين الجانبين إلى جانب حفل فنى لأشهر المقطوعات والأغانى المصرية والنمساوية.

وعلى صعيد قطاع التعليم والطلاب فشهد بداية 2017 تخريج أول دفعة من كلية طب الأسنان، وذلك بنهاية العام الجامعى 2016 /2017، كما شهد العام الجامعى 2017 / 2018 تطبيق الفحص الطبى على طلاب الجامعة للكشف عن فيروس " سى " مع توفير فرص علاج مجانى للمصابين به، كما تم افتتاح أول معمل للتحليل الحركى والفسيولوجيا الرياضية بكلية التربية الرياضية، بالإضافة إلى افتتاح أعمال وتوسعات قطاعات القرية الأولمبية المطورة والمستحدثة وكذلك نادى جديد لإحياء رياضة التجديف.

وفى مجال الخدمة الطبية المقدمة داخل جامعة أسيوط فقد أكد الدكتور جعيص على حرص إدارة الجامعة على مواصلة العمل لتطوير ما أسسته من صروح طبية رائدة تنفرد بتقديم خدمة طبية هى الأكثر تقدماً وتميزاً على مستوى صعيد مصر، حيث تم استئناف برنامج زراعة الأعضاء المطبق وذلك بإجراء 11 عملية زراعة الكبد بمستشفى الراجحى الجامعى، إلى جانب إجراء 22 عملية زراعة كلى فى مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى الجامعى وذلك بنسبة نجاح 100% وبأيدى أبنائها من أطباء الجامعة ومع إجراء التشغيل التجريبى لمركز القلب الجامعى بلغت عدد حالات القسطرة التى تم إجرائها 17 ألف حالة و1522 جراحة لمختلف حالات مرض القلب فى محافظات الصعيد.



المحافظ ورئيس الجامعة فى مبنى المعجل الخطى

وتزامناً مع احتفالات الجامعة بمرور 60 عاماً على بدء الدراسة بها تم افتتاح ثانى أكبر وحدة عناية مركز للأطفال على مستوى الشرق الأوسط والأكبر من نوعها فى مصر بمستشفى الأطفال الجامعى بطاقة استيعابية تبلغ 34 سريرا وافتتاح وحدة جديدة للرعاية الحرجة بالمستشفى الرئيسى بطاقة 60 سريرا والتى تبلغ تكلفة تجهيزها 13 مليون جنيه، كما تم افتتاح جناح العلاج المميز والخاص والذى يشمل 13 غرفة وجناح وقاعة استقبال والذى بلغ تكلفته 4.5 مليون.

وكما أعلنت مستشفيات أسيوط الجامعة خلال 2017 عن نجاح أول عملية فى صعيد مصر لتركيب دعامة فى القصبة الهوائية لإنقاذ مريضة بسرطان الصدر، كما تم إجراء استحداث إجراء عملية زراع القرنية ضمن عمليات التى تجرى على نفقة الدولة وذلك لأول مرة فى صعيد مصر، وتم التعاون مع صندوق تحيا مصر لتوفير علاج مجانى لعشرة الآلاف مريض مصاب بفيروس " سى " من غير القادرين.

كما شهدت مستشفيات جامعة أسيوط استقبال وفد طبى عالمى من مؤسسة الابتسامة الدولية والذى نجح فى إجراء 60 عملية جراحية لعلاج العيوب الخلقية عند الأطفال وما تتضمنه من الشفاه الأرنبية وشق سقف الحلق.

أما فى مجال الأورام فقد نجح معهد جنوب مصر للأورام فى مواصلة مسيرة عمله المتميزة والرائدة فى خدمة مرضى الأورام من مختلف الأعمار والمحافظات والتى كان ضمنها إجرائه لحالات زرع النخاع لأول مرة فى الصعيد، وكذلك افتتاحه لعدد من الوحدات الطبية ضمن احتفاله بمرور 20 عاماً على إنشائه ووصول الجهاز الثانى للمعجل الخطى.



الوفد الروسى



رئيس جامعة أسيوط يوم المسيرة



فتتاح وحدة العناية بمستشفى الأطفال



مبارة كرة القدم فى اليوم الثقافى المصرى النمساوى



محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يشهدان