تعرف على معايير "الأعلى للجامعات" لاختيار المشاركين بلجان قطاع المجلس

تعرف على معايير "الأعلى للجامعات" لاختيار المشاركين بلجان قطاع المجلسالإثنين، 01 يناير 2018 12:00 ص
د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس الراغبين فى المشاركة بلجان القطاع التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، تتمثل فى رؤية واضحة لتطوير أداء اللجان التخطيطية فى المرحلة المقبلة ووضع أنظمة ولوائح قادرة على التطوير.
وأضاف عبد الغفار، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من أهم المعايير أيضا ملامح المدرسة العلمية التى ينتمى لها عضو هيئة التدريس، وكذلك تواجده على المستوى الدولى، قائلا: "هناك ضوابط واضحة للغاية لأن ما لا تستطيع قياسه لا تستطيع تقييمه".
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