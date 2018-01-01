تعرف على آخر كلمات إبراهيم نافع قبل وفاته





كتب محمد أسعد

توفى منذ ساعات الكاتب الكبير إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، ونقيب الصحفيين الأسبق، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، وذلك بعد معاناة مع المرض، حيث أصيب فى الفترة الأخيرة بأورام سرطانية.

كانت آخر كلمات الكاتب الكبير قبل دخوله في غيبوبة وقبل إجراءه العملية الاخيرة باستئصال 70% من البنكرياس، وأجزاء من المعدة، هى تمنيه العودة لمصر، حيث قالت الإعلامية علا بركات، زوجة الكاتب الراحل في تصريحاتها لليوم السابع، إن آخر الكلمات التى نطق بها قبل تدهور حالته الصحية وإجرائه العملية الجراحية، هى تمنيه العودة لمصر، وأن يعيش أيامه الأخيرة فى بلده، مضيفة أن إبراهيم نافع قال لهم نصًا: "كده كفاية غربة وأتمنى أن أعيش أيامى الأخيرة فى بلدى"، وذلك قبل إجرائه عملية جراحية دقيقة.

كان الكاتب الكبير إبراهيم نافع، أجرى عمليات جراحية عدة خلال السنوات الماضية، سواء فى فرنسا أو دبى كانت آخرها استئصال 70% من البنكرياس، وذلك لإصابته بأورام سرطانية.

وتولى إبراهيم نافع رئاسة مجلس إدارة ورئاسة تحرير الأهرام فى الفترة ما بين "1979 وحتى 2005"، وشهدت فى عهده إصدار عدد ضخم من الإصدارات الصحفية، والمجلات المتخصصة، وتم انتخابه نقيبًا للصحفيين لعدة دورات متتالية.

وأكد عمر، نجل الكاتب الراحل إبراهيم نافع، عن تلقيه خبر وفاة والده، بأحد مستشفيات دبى بدولة الإمارات.

وقال فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير الأهرام الأسبق، توفى حوالى الساعة الواحدة اليوم الإثنين، وجار إنهاء إجراءات إعادة جثمانه لمصر، فيما لم يتم تحديد موعد الجنازة أو العزاء.