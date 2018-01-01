المرور يحرر 1074 مخالفة لدراجات بخارية أعلى محاور المحافظات

المرور يحرر 1074 مخالفة لدراجات بخارية أعلى محاور المحافظاتالإثنين، 01 يناير 2018 04:00 ص
حملات مرور
كتب عبد الرحمن سيد
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وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.
وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 1074 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 589 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.
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