"العفو الرئاسى": الرئيس أصدر قرارات عفو عن 653 شابا منذ بدء تشكيل اللجنة





كتب : نورا فخرى

قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وعضو لجنة العفو الرئاسية، إن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أصدر قرارات عفو عن إجمالي 653 شابا وفتاة، في ضوء القوائم التي أعدتها اللجنة الخماسية التي شكلها الرئيس، كأحد توصيات المؤتمر الأول للشباب الذى استضافته مدينة شرم الشيخ، أواخر اكتوبر العام الماضي، وذلك للعفو عن الشباب.

وأضاف الخولي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القوائم الثلاث التي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات بالعفو عنهم، تمثل 99% منها شباب تحت سن 35 عام.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسية، أن اللجنة تعكف حالياً علي إعداد القائمة الرابعة للعفو، تمهيداً لرفعها إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلي أن السبب في تأخر إرسالها لمؤسسة الرئاسة يعود نظراً للتكرار في الاسماء التي يتم إرسالها للجنة من الجهات المعنية ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنقابات المختلفة، وتصل نسبتها إلي 70%، مما يرهق اللجنة في تنقيح البيانات.

وأشار الخولي، إلي أن أحد الأسباب في تأخير الإرسال هو حرص اللجنة علي التدقيق في البيانات وتطبيق معايير اختيار الاسماء، ومنها عدم شمول القوائم أيا من شارك في أعمال عنف، أو انضم لتنظيم إرهابي، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.