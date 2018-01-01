الرى: 260 مليون جنيه مشروعات مائية فى كفر الشيخ





كتبت أسماء نصار

كشف تقرير لقطاع الموارد المائية والرى بالوجه البحرى، أنه تم تنفيذ العديد من الأعمال فى مختلف مجالات الموارد المائية ومشروعات الرى بمحافظة كفر الشيخ بتكلفة 260 مليون جنيه بهدف تحسين وتطوير منظومة الرى ورفع كفاءة التوصيل وتعزيز الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بإعادة الاستخدام وكذلك الحفاظ على منشآت الرى القائمة وتحسينها وتهيئة المرافق المائية.

أكد المهندس السيد شلبى رئيس قطاع الرى بأن القطاع ممثلا فى الإدارة المركزية الموارد المائية والرى بكفر الشيخ، يقوم بتنفيذ حزمة من المشروعات في العام المالى الحالى 2017 / 2018 بتكلفة قدرها 42 مليون جنيه وهى أعمال تطهير وصيانة جسور بإدارة رى غرب كفر الشيخ بتكلفة 7 ملايين ونسبة تنفيذ 75 % وعملية تطهير وصيانة جسور الادارة العامة الري شرق كفر الشيخ بقيمة ٦ مليون جنيه ونسبة تنفيذ 70% وصيانة محطات طوارئ بتكلفة حوالى ٤ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٩٠% وانشاء محطات طوارئ للاستفاده من مياه الصرف الزراعى بتكلفة حوالى 10 ملايين جنيه ونسبة تنفيذ 95% وعمليات جارى طرحها الإدارة العامة الرى غرب كفر الشيخ بقيمة 15 مليون جنيه عبارة عن إحلال وتجديد كبارى وعمليات أحجار دسوق وعملية أحجار تفتيش غرب كفر الشيخ زيبارى غرب كفر الشيخ وإحلال وتجديد بدالات حديدية.

من جانبه أكد المهندس السعيد هميسة رئيس الإدارة المركزية الموارد المائية والري بكفر الشيخ بأن الهيئة المصرية المشروعات الصرف لإقليم صرف وسط الدلتا تقوم حاليا بتنفيذ أعمال بحوالى 60 مليون جنيه متمثلة في إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بمنطقة حلس بقيمة 4 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 100% وعملية فرعون بقيمة 7 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 100%ونشرت ب بقيمة 5 ملايين ونسبة تنفيذ 25% وصندلا أ وصندلا ب بقيمة 13 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 90% وإحلال وتجديد كبارى بقيمه 15 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50 %

وأضاف هميسة أن الإدارة تقوم حاليا بأعمال إعادة تأهيل لبعض الترع عن طريق ادارة التوسع الأفقي وهي ترعتي شالما و الخوالد بتكلفة قدرها ٣٠ مليون جنيه ونسبة تنفيذ حوالي ٢٠% وتقوم ادارة تطوير الري بتأهيل ترعة العضمه والغابات بقيمة ١٢ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٩٨% لافتاً إلى قيام الادارة العامة لحماية الشواطئ بتنفيذ أعمال حماية لمصرف الغربية الرئيسي والمنطقة الساحلية ببركة غليون بقيمة ١٢٠ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ٥٠% لمصرف الغربيه ونسبة ١٢% ببركة غليون.