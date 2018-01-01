الجيش اليمنى يبدأ تحرير البيضاء بعد طرد ميلشيا الحوثى الانقلابية من شبوة





(أ ش أ)

أعلن الجيش اليمنى نجاح قواته بالتعاون مع المقاومة وبإسناد من طيران التحالف العربى فى تحرير معظم مديريتى نعمان وناطع التابعتين لمحافظة البيضاء والمحادتين لمحافظة شبوة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن الجيش اليمنى والمقاومة يتقدمان لتحرير منطقة المنقطع مديرية ناطع والتى تليها مديرية بلاد الملاجم، وهذا ما يشير إلى تقدم ميدانى كبير ومتسارع، فى العملية العسكرية لتحرير المحافظة اليمنية وسط انهيار وفرار مليشيات الحوثى الانقلابية.

وأوضحت الوكالة أن المعارك انتقلت إلى مديريات البيضاء لتحريرها من المليشيات بعد استكمال تحرير كامل محافظة شبوة على وقع انتصارات عسكرية لافتة يحققها الجيش الوطنى والمقاومة تحت بإسناد من طيران التحالف العربي.

وأضافت أن هذه الانتصارات متزامنة مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات المواجهات فى مديريتى نعمان وناطع لدعم الجبهات ومواصلة التقدم لتحرير كامل مديريات البيضاء الواقعة تحت سيطرت المليشيات الحوثية.

وتتكون محافظة البيضاء من 20 مديرية منها سبع مديريات فى قطاع رداع، وتتركز المواجهات بين المقاومة الشعبية والمليشيات الحوثية فى عدد من مديريات رداع، وهى رداع المدينة، وولد ربيع، والقريشية، حيث انتشار قبيلة قيفة التى تقف فى واجهة المعركة ضد المليشيات الحوثية.

وأشارت الوكالة اليمنية إلى أن المقاومة الشعبية تخوض مواجهات عنيفة مع الانقلابيين فى مديريات ذى ناعم، و الزاهر والصومعة وعزلة الوهبية التابعة لمديرية السوادية، حيث تتعرض المليشيات الحوثية فى هذه المديريات لاستنزاف هو الأكبر على مستوى اليمن، حيث فقدت المئات من مقاتليها سقطوا بين قتيل وجريح، وخسائر فى العدة والعتاد.

وتستميت المليشيات الانقلابية فى التمسك بمحافظة البيضاء نظرا لموقعها الاستراتيجى حيث تتوسط اليمن جغرافيًا، وتمتلك بوابات على تسع محافظات ، وحدودًا مع خمسة أقاليم من إجمالى الأقاليم المقترحة فى التقسيم الإدارى الجديد طبقًا لمخرجات الحوار الوطني.