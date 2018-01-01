التجارة: زيادة الصادرات 10% وتراجع الواردات 15% وانخفاض العجز التجارى





كتب ــ إسلام سعيد

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن التجارة الخارجية لمصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2017، وبلغ إجمالى الصادرات المصرية خلال الـ11 شهرا الأولى من 2017، حوالى 20.4 مليار دولار، مقابل 18.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016 ، ومن المتوقع أن تصل إلى 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى حوالى 10% عن عام 2016، والذى بلغت قيمة الصادرات به 20.4 مليار دولار، وهو مستهدف خطة الوزارة لتعزيز وتنمية الصادرات خلال عام 2017.

وقال فى بيان اليوم، إن الواردات شهدت تراجعًا كبيرًا خلال عام 2017، حيث بلغ إجمالى الواردات خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2017 حوالى 51 مليار دولار مقابل 61 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إجمالى واردات عام 2017 حوالى 56 مليار دولار مقابل 66 مليار دولار فى عام 2016، بنسبة تراجع بلغت حوالى 15%.

وأضاف قابيل أن هذه المؤشرات انعكست إيجابيًا على تراجع العجز فى الميزان التجارى بقيمة بلغت حوالى 12 مليار دولار (10 مليارات تراجعا فى الواردات و2 مليار زيادة في الصادرات) أى بنسبة تراجع بلغت 26% مقابل 13% خلال عام 2016، وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في ترشيد الاستيراد ومنح الفرصة للصناعة الوطنية، لإحلال المنتج المصرى محل المنتجات المثيلة المستوردة .

وأوضح أن القطاعات التى حققت زيادة فى صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، بينما تركزت القطاعات التى سجلت انخفاضاً فى الواردات خلال عام 2017 فى قطاعات الملابس الجاهزة، والمنتجات الجلدية، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والصناعات الغذائية، وقطاع الأثاث.

وحول موقف رسائل الواردات التى تلقتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال عام 2017، أشار إلى أن الهيئة كثفت من نشاطاتها لإحكام الرقابة على المنافذ للتأكد من جودة المنتجات المستوردة، حيث تلقت 235 ألفا و54 رسالة صناعية وغذائية، المقبول منها 211 ألفا و206 رسائل، والمرفوض 3848 رسالة .

وأشار إلى أن السلع الغذائية المقبولة بلغت 79 ألفا و22 رسالة، فيما تم رفض 2005 رسائل لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، كما بلغت الرسائل الصناعية المقبولة 132 ألفا و184 رسالة، وتم رفض 1843 رسالة لعدم مطابقتها للمواصفات.

واستطرد قابيل أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات فى مجال تعزيز التجارة الخارجية لمصر ومنها :

ـ اتفاق مع الجانب الصينى لتنفيذ 12 مشروعاً ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية فى مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات.

ـ موافقة الصين على تصدير العنب المصرى للأسواق الصينية واعتماد 15 مزرعة و15 شركة تعبئة مصرية لتصدير العنب للصين.

ـ هيئة سلامة الغذاء الكندية تسمح بدخول العنب المصرى الطازج إلى السوق الكندى.

ـ إبرام عقد بقيمة 3 ملايين دولار لتوريد ملابس جاهزة مصرية لأسواق لبنان ودبى ودول فى غرب أفريقيا فى اطار مبادرة مصر – لبنان إلى افريقيا.

ـ رفع الحظر عن الصادرات المصرية إلى شركة ديزنى العالمية..وبدء تطبيق برنامج العمل الأفضل اعتباراً من مطلع الشهر الجارى وحتى ديسمبر.

ـ نجاح جهود الوزارة فى التنسيق مع الحكومة الأردنية لإلغاء رخص الاستيراد غير التقليدية لسلع السجاد والموكيت.

ـ نجاح جهود المكتب التجارى المصرى بجاكرتا فى نفاذ صادرات الموالح المصرية إلى السوق الإندونيسى.

ـ تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لقانون الاستيراد والتصدير وإجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة.

ـ إصدار قرار بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة، و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ورفع قيمة التأمين النقدى الذى يشترط إيداعه عند القيد إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية لأول مرة..اشتراط اجتياز طالب القيد بسجل المستوردين لدورات تدريبية.

ـ اتفاق تجارى بين مصر والجابون لإنشاء لجنة تجارية مشتركة برئاسة وزيرى التجارة بالبلدين لتسهيل عملية التبادل التجارى وإزالة المعوقات أمام انسياب حركة التجارة البينية.

ـ مصر وبيلاروسيا توقعان خارطة طريق بالأحرف الأولى لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.

ـ توقيع اتفاق بين جمعية قطن مصر وشركة ويلسبان الهندية للتعاون فى مجال الترويج والتسويق لشعار القطن المصرى دوليا بقيمة تتجاوز الـ 50 مليون جنيه.

ـ توقيع بروتوكول تعاون بين البنك المصرى لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات لتوفير آليات تمويلية للشركات المصدرة بضمان مستحقاتهم لدى صندوق تنمية الصادرات.

ـ إصدار قرار بتشكيل المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق.

ـ إصدار قرار بإعادة تشكيل المجلس التصديرى للجلود والملابس الجاهزة.

ـ مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات يوافق على دعم تكاليف شحن الصادرات لسوقى ليبيا والعراق بنسبة 50%

ـ توقيع عقد بين هيئة المعارض والمؤتمرات وشركة المقاولون العرب لتأهيل 3 قاعات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بتكلفة 200 مليون جنيه.

ـ تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى اللبنانى.

ـ تشكيل الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الزامبى

ـ إصدار قرار بفرض رسوم إغراق نهائية على صوانى التقديم وأدوات المائدة والمطبخ ذات منشأ أو المصدرة من الصين وماليزيا بهامش إغراق 15%-14% من القيمة cif لمدة 5 سنوات.

ـ إصدار قرار بفرض رسوم إغراق نهائية على الواردات من حديد التسليح الصينى والتركى والاوكرانى لمدة 5 سنوات .

ـ فرض رسم صادر 3 آلاف جنيه على كل طن سكر مصدر للخارج.

ـ فرض رسم صادر على الجلود المصدرة من الكرست أو عديم اللون

ـ إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الوقائية المفروضة على منتجات مسطحة مدرفلة من حديد أو صلب وإطارات هوائية من مطاط للسوقين الخليجى والتركي.

ـ إصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة عام، لتلبية احتياجات السوق المحلي..وزيادة الكميات المعروضة بأسعار مناسبة.

ـ إصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على نفايات وقصاصات اللدائن لمدة عام بواقع

5 آلاف جنيه على الطن بدلا من 3 آلاف عدا مجروش البلاستيك.

ـ إصدار قرار بتعديل رسم الصادر على مسحوق بودرة التالك فائقة النعومة ليصبح 300 جنيه بدلاً من 500 جنيه للطن.

ـ إصدار قرار بفرض رسم صادر 900 جنيه على طن بعض مكونات الأعلاف لمدة عام.

ــ إصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على خامات وخردة النحاس والرصاص والألومنيوم والزنك ومخلفات الورق لمدة عام.

ـ إصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على صادرات الأسمدة الأزوتية لمدة عام بواقع 125 جنيها للطن.

ـ إصدار قرار باستمرار فرض رسم الصادر على صادرات قصاصات وفضلات الاقمشة لمدة عام.