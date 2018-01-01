الإحصاء: 20% نسبة التضخم فى خدمات التعليم خلال نوفمبر.. و25% لأسعار الملابس





كتبت- هبة حسام

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم فى خدمات التعليم خلال شهر نوفمبر الماضى، مقارنة بمثيله من عام 2016، حيث بلغ معدل التضخم فى خدمات التعليم خلال نوفمبر 2017 نحو 20% مقابل 12.9% فى نوفمبر 2016.

ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء، ارتفع معدل التضخم فى عدد من السلع والخدمات خلال نوفمبر الماضى، مقارنة بمثيله من عام 2016، تمثلت أبرز تلك السلع فى الملابس والأحذية، والتى ارتفعت أسعارها وبلغ معدل التضخم بها 25% فى نوفمبر 2017، مقابل 20.3% فى نوفمبر 2016.

هذا بالإضافة إلى أسعار الطعام والمشروبات التى ارتفعت بنسبة 32.4% خلال نوفمبر 2017، مقابل 22.5% فى نوفمبر 2016، وعلى مستوى الخدمات، ارتفعت الخدمات الثقافية والترفيهية "السينما والمسارح" بنسبة 39.7% خلال نوفمبر الماضى، مقابل 17.3% هو معدل التضخم بخدمات الثقافة والترفيه فى نوفمبر 2016.

ولم يتراجع معدل التضخم سوى فى خدمات المطاعم والفنادق فقط، حيث بلغ 19.9% خلال نوفمبر الماضى، مقابل 24.4% فى نوفمبر 2016.

يذكر أن معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية عن شهر نوفمبر الماضى، بلغ 26.7%، وهو أحدث المعدلات التى أعلنها جهاز الإحصاء فى 10 ديسمبر الماضى، ومن المقرر أن يعلن معدل التضخم عن شهر ديسمبر فى يوم 10 من شهر يناير الجارى.

ويوضح الرسم البيانى التالى معدل التضخم لأهم أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات المؤثرة فى معدل التضخم العام خلال شهر نوفمبر الماضى.