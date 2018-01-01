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اضبط مخالفة.. عربات الكارو وبائعو الخضار يحاصرون مديرية تعليم بورسعيد

الإثنين، 01 يناير 2018 02:00 ص
اضبط مخالفة.. عربات الكارو وبائعو الخضار يحاصرون مديرية تعليم بورسعيد اشغالات بمحيط مديرية التربية والتعليم ببورسعيد


بورسعيد - محمد عزام
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رصدت كاميرا "اليوم السابع"، تجمعا عشوائيا لبائعى خضراوات وفاكهة بالإضافة أيضا للأسماك، بمحيط مبنى مديرية التربية والتعليم الكائن بحى الضواحى فى محافظة بورسعيد، وسط حالة من الاستياء لدى المواطنين المترددين على المديرية والعاملين بها.

وتجمع البائعون فى محيط مديرية التربية والتعليم، حتى أن بعضهم يستخدمون سور مبنى المديرية فى تخزين البضائع، مما يعوق حركة سير المواصلات والمارة بالشارع الذى يكتظ بالمواطنين ذهاباً وإياباً كون المديرية مجاورة لإحدى المناطق الشعبية ببورسعيد .

وأكد مصدر بتعليم بورسعيد لـ"اليوم السابع"، أن المديرية برئاسة الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم، أرسلت خطابات عديدة لحى الضواحى، وذلك لإزالة هذا السوق العشوائى، إلا أنهم يزيلون الإشغالات وتعود مرة أخرى فور انصرافهم.

إشغالات بمحيط مديرية التربية والتعليم ببورسعيد
إشغالات بمحيط مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

 

إشغالات بالجملة فى الجهة الخلفية لديوان مديرية التربية والتعليم
إشغالات بالجملة فى الجهة الخلفية لديوان مديرية التربية والتعليم

 

بائعو الخضار والفاكهة بمحيط المديرية
بائعو الخضار والفاكهة بمحيط المديرية

 

إقبال على السوق المجاور لمديرية التربية والتعليم
إقبال على السوق المجاور لمديرية التربية والتعليم

 

بائعو خضار بجوار مديرية التربية والتعليم
بائعو خضار بجوار مديرية التربية والتعليم

 

إعاقة المرور من قبل البائعين العشوائيين فى حى الضواحى
إعاقة المرور من قبل البائعين العشوائيين فى حى الضواحى

 

خضار وفاكهة تحيط بديوان مديرية التربية والتعليم ببورسعيد
خضار وفاكهة تحيط بديوان مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

 

بائعو الفاكهة فى محيط مديرية التربية والتعليم
بائعو الفاكهة فى محيط مديرية التربية والتعليم

 

أحد البائعين بمحيط المديرية
أحد البائعين بمحيط المديرية

 

ديوان عام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد
ديوان عام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

 

مبنى مديرية التربية والتعليم محاط بالبائعين
مبنى مديرية التربية والتعليم محاط بالبائعين

 


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محافظة بورسعيد

مديرية التربية والتعليم

اهمال



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