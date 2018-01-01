اضبط مخالفة.. تكرار انسداد خطوط الصرف بأحد شوارع موط بالداخلة

رصدت عدسة "اليوم السابع" مظاهر معاناة أحد شوارع مدينة موط، التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد، بسبب تكرار انسداد خطوط الصرف وتسرب المياه من غرف التفتيش، نتيجة تهالك خط الصرف وعدم إحلاله على منذ أكثر من 30 عاما، وحدوث تراكمات داخل المواسير المصنوعة من الفخار والتى تسببت فى ضيق مجراها وانسدادها بصفة مستمرة.

وتسبب تكرار الانسداد فى إرهاق قسم مرافق مياه الشرب والصرف بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، ومواجهة العاملين بإدارة الصرف لصعوبات كثيرة بسبب تكرر البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين سكان شارع صالح الغريب، والذى يقع بالقرب من مكتب بريد موط، وذلك لانسداد خطوط الصرف الكائنة بتلك المنطقة بصفة متكررة.

وأكد عدد من العاملين بمرفق الصرف الصحى بالداخلة، أن هذا الشارع يتعرض لحالات انسداد متكررة ويضطر العاملون للمرور اليومى عليه بسبب تكرار شكاوى الأهالى من انسداد الخطوط التى تربط منازلهم بشبكة الصرف وحدوث ارتجاعات لمياه الصرف تتسبب فى إلحاق الأذى بالسكان، حيث أفاد العاملون بالصرف أنه يجب تغيير واحلال الخط بالكامل حتى لا تتكرر مشكلة الانسداد المستمرة فى غرف التفتيش بالشارع.

ومن جانبه أفاد المهندس رأفت خليفة نائب رئيس مركز الداخلة فى تصريح خاص أن هذا الخط يعانى من عدم انتظام منسوب الانحدار فيه ومرور فترة طويلة عليه دون إحلال واستمرار الضغط عليه بسبب وجود رواسب متراكمة فى المواسير وهو ما يتسبب فى ضيق مجراها وتتعرض للانسداد إلا أن فرق الصيانة والصرف الصحى تقوم بصفة مستمرة بإصلاح تلك الأعطال مؤكدا على أنه سيتم إدراج أعمال الصيانة والاحلال فى تلك المنطقة لضمان عدم تكرار تلك المشكلة مرة أخرى.