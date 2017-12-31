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وزير التموين يوجه ببدء تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع الغذائية غدا

الأحد، 31 ديسمبر 2017 01:56 م
وزير التموين يوجه ببدء تطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع الغذائية غدا الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية


مدحت وهبة
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وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية القطاعات المعنية بديوان الوزارة ومديريات التموين للبدء فى تطبيق القرار 330 الخاص بإعلان سعر السلع الغذائية  بشكل واضح على السلعة أو الرف بشكل غير قابل للإزالة على ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن السعر المحدد من المورد والمدون بفاتورة شراء أصل البضاعة .

وكلف الوزير كل الجهات المعنية وحاملى الضبطية القضائية فى ديوان الوزارة والمحافظات بالتطبيق الإسترشادى للقرار خلال شهر يناير بتكثيف حملات المرور على المحال وتوعية التجار بما جاء فى القرار وتسجيل ملاحظات بالمخالفات

وشدد الوزير على  حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها.

وأوضح الوزير أن إعلان سعر السلع الغذائية والإمساك بالفواتير الضريبية أحد أهم آليات التحول للاقتصاد المنظم فى قطاع التجارة الداخلية الذى يمثل أكثر من  17% من اجمالى الناتج القومى  فى الوقت الذى لا يزيد حجم الحلقات المنتظمة فيه عن 20%.

 

 


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الدكتور على المصيلحى

وزير التموين

التجارة الداخلية



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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

ويجب توضيح الوزن ايضا ؟

ويجب إيضاح الوزن ايضا ؟

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

مالفايده..مادام السعر لن يتقيد به التجار...ولا توجد تسعيره جبريه...ملزمه ..ولكن تسعيره استرشاديه

😎...والاسعار تتغير من اسبوع لاخر...ومن حى لاخر..ومن مدينه لاخرى

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