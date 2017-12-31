وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان "نحو استقبال عام جديد بالأمل"





كتب لؤى على

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "نحو استقبال عام جديد بالأمل والعمل والتخطيط وإرادة التغيير.

وقالت الوزارة، إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1439هـ الموافق 5 من يناير 2017 تحت عنوان، " نحو استقبال عام جديد بالأمل والعمل والتخطيط وإرادة التغيير".