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الأحد، 31 ديسمبر 2017 04:26 م
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وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان "نحو استقبال عام جديد بالأمل"

الأحد، 31 ديسمبر 2017 02:38 م
وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان "نحو استقبال عام جديد بالأمل" خطبة الجمعة - أرشيفية


كتب لؤى على
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حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة بعنوان "نحو استقبال عام جديد بالأمل والعمل والتخطيط وإرادة التغيير.

وقالت الوزارة، إنه تقرر أن يكون موضوع خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1439هـ الموافق 5 من يناير 2017  تحت عنوان، " نحو استقبال عام جديد بالأمل والعمل والتخطيط وإرادة التغيير".


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