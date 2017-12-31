مسنة من احتفالات رأس السنة ببورسعيد: ده عيد كل المصريين.. وبلدنا هتفضل آمنة





بورسعيد - محمد عزام

لم تقتصر الاحتفالات ببورسعيد على الأسر والأطفال فقط، لكنها جذبت إحدى المسنات القعيدة على كرسى متحرك لتشارك فى الإحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة بحديقة السلام فى شارع طرح البحر بنطاق حى الشرق.

وقالت السيدة فى لقائها مع "اليوم السابع"، إنها أتت إلى حديقة السلام لحضور احتفالية شجرة الكريسماس التى شيدها مجموعة من الشباب احتفالا بالعام الجديد.

وأكدت، أن مصر ستظل آمنة بسواعد أبنائها وسينتقم الله من كل المجرمين الإرهابيين الذين يعكرون صفو المناسبات والأعياد، مشيره إلى أن هذا عيد لكل المصريين فالجميع نسيج واحد مسلم ومسيحى.

يذكر أن شبابا من بورسعيد أطلقوا مبادرة لإنشاء شجرة عيد ميلاد احتفالا بالعام الجديد وذلك بعد أن قامت يوستينا فخرى- إحدى فتيات المحافظة، بنشر الفكرة على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وانتشرت العرائس وبابا نويل الذى أدخل البهجة على الكبار والصغار وارتفعت مكبرات الصوت بالأغانى الخاصة بالعام الجديد .