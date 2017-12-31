مجلس جامعة العريش يضع حجر الأساس لإقامة 5 مبانى جديدة





شمال سيناء محمد حسين

أعلنت جامعة العريش قيام مجلس الجامعة ، برئاسة الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة ،وبحضور عمداء الكليات وأمين عام الجامعة ومدير الادارة الهندسية ،بوضع حجر الأساس لاقامة عدد 5 مبانى جديدة داخل الحرم الجامعى بالعريش ، وهى مبانى كليات : التربية والأداب والاستزراع المائى والمصايد البحرية ، ومبنى المدينة الجامعية للطلبة ومبنى المدينة الجامعية للطالبات .

ونقل البيان عن الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، أنه سبق وضع حجر أساس مبانى معامل كلية الطب البشرى ،تمهيدا لصدور القرار الجمهورى بافتتاحها فى جامعة العريش لبدء الدراسة بها ،مشيرا الى تبرع احدى الجمعيات الخيرية بمبنى جاهز لاقامة المستشفى التعليمى الخاص بكلية الطب فى الجامعة ، وجارى استكمال الاجراءات القانونية الخاصة بالتبرع ونقل ملكية المبنى الى الجامعة وتجهيزه كمستشفى تعليمى .. تمهيدا لصدور القرار الجمهورى بانشاء الكلية بعد استكمال المبانى الخاصة بها ، ومن أهمها المستشفى التعليمى .

وأضاف أنه سيتبع ذلك انشاء عدد من المراكز الطبية المتخصصة فى مدن ومراكز المحافظة لخدمة الأهالى ، ومنها : مركز الكلى ، مركز الجهاز الهضمى ، مركز المخ والأعصاب ، مركز الادمان .. وغيرها من المراكز المتخصصة فى مختلف التخصصات الطبية ،وأنه تم توقيع بروتوكول تعاون طبى مع جامعة المنصورة ومراكزها المتخصصة ، وتم التنسيق مع الجامعة فى اعداد لائحة كلية الطب فى العريش ،كما سيتم انشاء عدد آخر من المراكز المتخصصة لخدمة المحافظة وتحقيق التنمية فى مختلف المجالات .

وأضاف أن الخطة الجديدة سيتم انستكمال انشلء مبانى كليتى التربية الرياضية والطب البيطرى ،ثم استكمال كليات المجمع الطبى من طب أسنان وصيدلة وتمريض ، وبعدها كلية للهندسة .

كما أعلنت جامعة العريش موافقة مجلس جامعة العريش فى اجتماعه برئاسة الدكتور حبش النادى رئيس الجامعة على بروتوكولات التعاون الموقعة بين الجامعة وعدة جهات أخرى فى مختلف المجالات .

ونقل البيان عن رئيس الجامعة الى انه تم إبرام بروتوكولات التعاون بين جامعة العريش وبعض الجهات الأخرى من بينها : بروتوكول شراكة وتوأمة مع جامعة المنصورة للتعاون فى جميع المجالات وخاصة الطبية والعلاجية ودعم مجالات التعاون بين المستشفيات الجامعية فى الجامعتين وبموجبه يتم علاج أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين .

وشملت بروتوكول التعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابعة لجامعة الدول العربية للتعاون المشترك فى كافة المجالات بين الجامعة والمجلس ، وبروتوكول التعاون المشترك مع مديرية الشباب والرياضة فى المحافظة للتعاون فى تقديم الخدمات الشبابية والتعليمية والرياضية والمشاركة فى استثمار الموارد البشرية والتجهيزات والملاعب المتحة وجميع الامكانات المتوافرة .

كذلك برتوكول التعاون المشترك مع مديرية التربية والتعليم فى المحافظة للتعاون المشترك فى كافة المجالات للارتقاء بمستوى التنمية البشرية والتدريب وتنمية الموارد البشرية والسياسات والاستراتيجيات التعليمية وصولا الى آفاق المنافسة ، تنمية المكونات المعرفية والمهارية لدى طلاب المدارس ، مراجعة وتطوير الهياكل الادارية فى المؤسسات التعليمية ، الاطلاع على نتائج الأبحاث العلمية الحديثة ، ورفع المستوى المهارى للمعلمين .