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غرفة شركات السياحة: إغلاق دير سانت كاترين 5 و6 يناير احتفالا بعيد الميلاد

الأحد، 31 ديسمبر 2017 11:43 ص
غرفة شركات السياحة: إغلاق دير سانت كاترين 5 و6 يناير احتفالا بعيد الميلاد دير سانت كاترين - أرشيفية


كتبت ميرفت رشاد
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تلقت غرفة شركات السياحة، إخطارا من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، يفيد بإغلاق دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء يومى 5 و6 يناير المقبل، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأخطرت الغرفة أعضاء الجمعية العمومية من الشركات بتعليمات شرطة السياحة، لعدم إدراج زيارة دير سانت كاترين فى برامجهم السياحية خلال فترة الاحتفال بعيد الميلاد.

يذكر أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى، يعد خطة لتطوير المنطقة المحيطة بدير سانت كاترين، تشمل الممرات المحيطة بالدير وتوزيع الإضاءة ووضع مسارات للطريق لتلائم الوضع البيئى للمنطقة، نظرًا لأن دير سانت كاترين يقع على قوائم التراث العالمى، مشيرا إلى أن الجهاز قام بعمل مقايسات للمنطقة، أمس السبت، لبدء تطوير المنطقة المحيطة بالدير.

جدير بالذكر، أن الفترة الماضية شهدت افتتاح مكتبة دير سانت كاترين، ثانى أقدم مكتبة فى العالم بعد مكتبة الفاتيكان، وقبة الفيسفساء بكنيسة التجلى، وذلك بحضور سفراء اليونان وقبرص وكرواتيا وأيرلندا وألمانيا وبلغاريا والبرتغال وصربيا، وعدد من أهالى سانت كاترين.

وتُعد مكتبة دير سانت كاترين الثانية على مستوى العالم من حيث أهمية مخطوطاتها، وتجسيدا حيا وتاريخيا لتلاقى وحوار الأديان واللغات والحضارات، وتضم ستة آلاف مخطوطة، إضافة لألف كتاب حديث بـ13 لغة، تمثل 13 ثقافة وحضارة اليونانية واللاتينية والعربية والجورجيانية والسوريانية والقبطية والإثيوبية والسلافية والأمهرية والأرمينية والإنجليزية والفرنسية والبولندية، وتضمنت الديانة والتاريخ والجغرافيا والفلسفة.

 


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