رسميا.. السعودية تعلن عن تفاصيل أسعار جديدة للطاقة فى البلاد





كتب وكالات

أعلنت وكالة "واس" تفاصيل أسعار جديدة للطاقة، بحسب ببيان وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، حول خطة برنامج التوازن المالى لتصحيح أسعار منتجات الطاقة "المشتقات النفطية المحلية" التى تهدف إلى تقليص النمو المتسارع فى الاستهلاك المحلى لمنتجات الطاقة فى المملكة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية الوطنية وتعزيز استدامتها.

وأضاف البيان، فقد تقرر تطبيق الأسعار الموضحة فى الجدول أدناه، مع نهاية آخر ساعة فى يوم الأحد 13 ربيع الآخر 1439هـ الموافق 31 ديسمبر 2017م، أى ابتداء من الساعة الثانية عشرة؛ منتصف الليل وبداية يوم الاثنين 14 ربيع الأخر 1439هـ الموافق 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي:

المنتج السعر ( ريال / لتر )

بنزين 91 ( 37 ر 1)

بنزين 95 ( 04 ر 2)

الديزل " للصناعة والمرافق " ( 378 ر 0)

الديزل " النقل" لم يتغير السعر الأساسى السابق ( 47 ر 0)

الكيروسين "لم يتغير السعر الأساسى السابق" ( 64 ر 0)

الأسعار أعلاه تشمل على ضريبة القيمة المضافة .

ومن الجدير بالذكر أن الجهات الرقابية تقوم بمراقبة الأسواق لضمان تطبيق الأسعار، وعدم التلاعب بها، وعدم انقطاع الامدادات، وأن العقوبات النظامية ستطبق بحق كل من يرفع الأسعار قبل الموعد المعلن، أو يتوقف عن توفير المنتجات، كما ستقدم شركة أرامكو السعودية لعملائها معلومات تفصيلية توضح آليات تطبيق هذه الأسعار.