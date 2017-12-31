رئيس جامعة القاهرة: نتوسع فى امتحانات الـ"أوبن بوك" وفى طريقنا لتعميمها (صور)

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة تطبق امتحانات الـ"أوبن بوك" open book، لأن الامتحانات هدفها قياس الفكر والتحليل.

وأوضح "الخشت"، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، على هامش جولته التفقدية لامتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعة، أن الامتحان يقيس القدرة على الفهم والتحليل والطريقة العلمية وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن الجامعة فى طريقها لتعميم فكرة الـ"أوبن بوك" فى كل الكليات وعلى نطاق واسع.

من جانبها، قالت الدكتورة ماجد صالح، القائم بأعمال عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الامتحانات تسير بشكل منتظم فى الكلية، وإنها تحرص على أن تكون لجنة الامتحان غير مرتفعة الكثافة، إذ تُقسّم اللجنة الواحدة فى أكثر من مدرج أحيانا.