انفجار عبوة ناسفة بدون خسائر فى منطقة ساحل العريش

عبوة ناسفة - أرشيفية
شمال سيناء ـ محمد حسين
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أفادت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن عبوة ناسفة انفجرت أثناء مرور قوة أمنية بمنطقة ساحل العريش دون أن تسبب أى خسائر.
وأوضحت المصادر، أن العبوة تم تفجيرها عن بعد بمنطقة ظلال النخيل على الطريق الساحلى لمدينة العريش، ولم تصب أفراد القوات والآليات، وأعقب الانفجار إغلاق المنطقة وإجراء عمليات تمشيط موسعة.
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