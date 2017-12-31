الصحة تصدر 51 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بقيمة 171 مليون جنيه





كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار51 ألف و 431 قراراً للعلاج على نفقة الدولة، فى محافظات الجمهورية المختلفة، بتكلفة بلغت 171 مليون و39 ألف جنيه، فى الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر الحالى.

وأوضح الدكتور عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، فى بيان اليوم، أنه من بين تلك القرارات 111 ألف و 85 قرارا لعلاج مرضى فيروس "سى" لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف أن القرارات تضمنت 36 ألف و202قراراً لإجراء عمليات جراحة، وعظام، وأمراض نساء، وأورام، وعيون، ومسالك، وأنف وأذن، وجلدية، وعصبية، وباطنة، وأمراض دم، كما تم توقيع الكشف الطبى على 506 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبى الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبى على 32 مواطن من طالبى معاش الضمان الاجتماعى من خلال القومسيون الطبى.

من جانبه أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر تم مناظرة 43 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة عن طريق الفيديو كونفرانس.