البيئة تنفذ برنامجا تدريبيا حول الأرصاد الجوية وعلاقتها بجودة الهواء

أسماء نصار

أعدت وزارة البيئة من خلال إدارة الإنذار المبكر، برنامج تدريبى بعنوان "مقدمة فى الأرصاد الجوية" خلال الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر، بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمى للتدريب بالأرصاد الجوية.

ويأتي البرنامج التدريبى فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للأرصاد الجوية، وضمن جهود بناء قدرات الباحثين بنوعية الهواء وإدارة الأزمات بجهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية.

واستهدف البرنامج 20 متدربا من الباحثين من جهاز شئون البيئة وفروعه الإقليمية، حيث تعرفوا على مفهوم العوامل الجوية وطرق قياسها، وكيفية إعداد التوقعات الجوية، بالإضافة إلى مفهوم الاستقرار وعد الاستقرار الجوى ودوره فى حدوث أزمات تلوث الهواء، وكيفية عمل الإنذار المبكر بتلوث الهواء ودوره فى إدارة أزمات تلوث الهواء.