البترول: ارتفاع عدد الوحدات العاملة بالغاز الطبيعى لـ8.3 مليون وحدة سكنية





كتب أحمد أبو حجر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها بلغ نحو 8.3 مليون وحدة سكنية، وذلك منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن.

وبحسب تصريحات صحفية اليوم لوزير البترول فإن شركات توصيل الغاز الطبيعى نجحت فى تنفيذ 580 ألف وحدة سكنية خلال العام المالى 2016/2017، بمختلف المحافظات تضمنت التوصيل إلى 27 مدينة وقرية ومنطقة جديدة .

تولى وزارة البترول أولوية لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين بصفة مستمرة سواء فى المنتجات البترولية المتنوعة المقدمة من خلال منافذ التوزيع أو زيادة تلك المنافذ بإطراد أو في أعمال توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل.

تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية، إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل فى كافة أنحاء البلاد فيما يعد مشروعا قوميا لمصر، لتخفيف أعباء دعم البوتاجاز الذى تستورد مصر 50% من احتياجاتها منه، البالغة 4.5 مليون طن بوتاجاز سنويا، بينما تنتج 2.3 مليون طن فقط.

ويعد معدل توصيل الغاز الطبيعى لنحو 580 ألف وحدة خلال العام من المعدلات الجيدة وخاصة أن المعدلات مع بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل عام 1981 كانت معدلات التوصيل لا تتجاوز 50 ألف وحدة سنويا، وذلك خلال الفترة من 1980 وحتى 1999، ليصل إجمالى عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها خلال 20 عام نحو مليون وحدة سكنية فقط. مع بداية الألفية الجديدة ارتفعت معدلات التنفيذ إلى نحو 275 ألف وحدة سنويا ، وذلك خلال الفترة من بداية عام 2000 وحتى نهاية عام 2009 ، وخلال الفترة من 2010 حتى منتصف عام 2013 بلغ متوسط توصيل الغاز الطبيعى نحو 575 ألف وحدة سكنية ، بينما وصل متوسط توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال الفترة من العام المالى 2013- 2017 وحتى نهاية العام المالى 2016 -2017 إلى 675 ألف وحدة سكنية .