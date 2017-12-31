أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 31 - 12 -2017





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 31-12-2017.

البورصة توقف التداول على 10 أسهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 10 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، الملتقى العربى للاستثمارات، عبور لاند للصناعات الغذائية، مصر للزيوت والصابون، ايديتا للصناعات الغذائية، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، مصر للفنادق، عبور لاند للصناعات الغذائية، المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو.



البورصة تخسر 897 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ونهاية جلسات عام 2017، على ارتفاع جماعى طفيف لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداول ضعيفة، فيما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بقيمة 897 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 824.917 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 547 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، بصافى قيمة بلغت 5.6 مليون جنيه، 60.7 مليون جنيه، 8.1 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيمة 55.98 مليون جنيه، 683 ألف جنيه، 17.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 15019 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% عند مستوى 2569 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 14733 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 827 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1971 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 532 نقطة.

وارتفعت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 105 شركة، ولم تتغير 30 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 31.24 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو بسعر إغلاق 153 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.29%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 53.25 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.49%

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 21.94 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.03%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 16.80 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب البنك المصرى لتنمية الصادرات -1 بسعر إغلاق 1.39 جنيه بنسبة تراجع بلغت 21.47%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 27.29 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.61%

- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية بسعر إغلاق 24.44 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.55%

- مصر للزيوت والصابون بسعر إغلاق 25.57 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.52%

- شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بسعر إغلاق 2.33 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.63%