%2.38 ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى

%2.38 ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهىالسبت، 30 ديسمبر 2017 01:04 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 15017 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 824 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.86% مغلقاً عند مستوى 1960 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 1.88% مغلقًا عند مستوى 14718 نقطة.
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