%2.38 ارتفاعاً بالمؤشر الرئيسى للبورصة خلال الأسبوع المنتهى

كتب هانى الحوتى

ارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسى "إيجى إكس 30"، بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 15017 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 824 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.86% مغلقاً عند مستوى 1960 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 20" ارتفاعاً بنحو 1.88% مغلقًا عند مستوى 14718 نقطة.