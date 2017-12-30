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وزير التجارة: 44% زيادة فى الصادرات لتركيا خلال الـ10 شهور الأولى من 2017

السبت، 30 ديسمبر 2017 10:41 ص
وزير التجارة: 44% زيادة فى الصادرات لتركيا خلال الـ10 شهور الأولى من 2017 طارق قابيل وزير التجارة والصناعة


كتب إسلام سعيد
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أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية لتركيا حققت زيادة كبيرة خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2017 حيث بلغت مليار و657 مليون دولار مقارنة بـ مليار و 149 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 44.2% ، مشيرا إلى أن معدل تغطية الصادرات المصرية للواردات ارتفعت من 50% خلال العشرة شهور الأولى من عام 2016 إلى 90% خلال نفس الفترة من العام الجارى .

جاء ذلك فى سياق التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل التجارى المصرى باسطنبول حول مؤشرات حركة التجارة البينية بين مصر وتركيا خلال الـ10 شهور الأولى من العام الجارى

وقال الوزير فى بيان له، إن هناك تراجع للواردات المصرية من تركيا خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجارى بنسبة 18.7% حيث سجلت 1.8 مليار دولار مقارنة بنحو 2.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ليصل اجمالى حجم التجارة خلال الـ10 اشهر الأولى من عام 2017 إلى 3 مليارات و457 مليون دولار .

وقال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجارى إن هذه الزيادة تأتى فى اطار جهود مكتب التمثيل التجارى فى إسطنبول الرامية الى زيادة الصادرات المصرية من البنود التقليدية وغير التقليدية للسوق التركى كأحد الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات المصرية، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية للسوق التركى خلال العشرة شهور الاولى من العام الجارى ترجع الى زيادة الصادرات المصرية من الميثانول بنسبة بلغت 299.5% حيث سجلت نحو 93.5 مليون دولار مقارنة بنحو 23.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف عنتر، أن الصادرات المصرية من سماد اليوريا حققت زيادة نسبتها 145.6% حيث بلغت نحو 282 مليون دولار مقارنة بـ 114 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى كما حققت الصادرات المصرية من قماش "دينم" زيادة نسبتها 57.8% حيث بلغت نحو 66.8 مليون دولار مقارنة بنحو 42.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى .

 

 

 


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