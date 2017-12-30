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فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية"

السبت، 30 ديسمبر 2017 10:50 ص
فيديو.. السجن المشدد 7 سنوات فى إعادة محاكمة متهم بـ"خلية مدينة نصر الثانية" المستشار حسن فريد -أرشيفية


كتب إيهاب المهندس - أسامة طلعت
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهم فى إعادة إجراءات محاكمته، لاتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والشروع فى قتل مجندين، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية مدينة نصر الثانية".
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
 
وأسندت النيابة للمتهمين مجموعة من التهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حية المواطنين للخطر.
 
 
 
 

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