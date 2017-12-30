البترول تستهدف مضاعفة إنتاج البنزين من شركة "إنربك" بـ850 ألف طن سنويا





كتب أحمد أبو حجر

شدد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الاهتمام الكامل برفع كفاءة وتطوير مشروعات القيمة المضافة فى مجالى التكرير والبتروكيماويات وزيادة طاقتها الإنتاجية، مما يسهم بقوة فى النهوض بالصناعة الوطنية ودعم ميزان المدفوعات والاقتصاد الوطنى بما توفره من منتجات بترولية أو مواد خام بتروكيماوية للسوق المحلى والتصدير ، مشيراً إلى أن ذلك أحد المحاور الهامة فى مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه حالياً .



وزير البترول خلال تفقده شركة أنربك 2

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية بمعملى شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك) والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى (إيلاب) والتى رافقه خلالها وكيل أول الوزارة لشئون البترول والرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ورئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ونائبى الرئيس التنفيذى للهيئة للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع ومعاون وزير البترول.

وشدد الوزير على أهمية الالتزام الصارم بقواعد التشغيل الآمن وإجراءات السلامة والصحة المهنية فى تنفيذ المشروعات الجديدة وتشغيل المشروعات القائمة وتوفير التمويل والتدريب والمعدات اللازمة لتحقيق ذلك وأن قطاع البترول ليس لديه رفاهية الخطأ .



وزير البترول خلال تفقده شركة أنربك 3

وخلال تفقد الوزير لموقف تقدم الأعمال فى المشروع الجديد لإنشاء وحدتى تحسين النافتا والتنشيط المستمر بالعامل المساعد بشركة أنربك ، أكد الملا على أن الوزارة تعطى دفعة قوية لإنجاز المشروع وحريصة على التعجيل بوضعه على الإنتاج قبل الموعد المحدد ، نظراً لأهمية المنتجات المستخرجة للسوق المحلى والتى سوف تساهم فى تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة . وأوضح المهندس خالد خليفة رئيس الشركة أن المشروع يهدف إلى مضاعفة إنتاج البنزين (92-95 ) العالى الأوكتين الخالى من الإضافات الكيميائية الضارة بالبيئة بزيادة حوالى 850 ألف طن سنوياً بالإضافة إلى زيادة منتجى البوتاجاز والهيدروجين ، وأشار إلى أن معدلات إنجاز العمل بالمشروع تسير وفق التوقيتات الزمنية المحددة حيث يتم حالياً تنفيذ الاعمال الميكانيكية وأن نسبة تقدم الأعمال بلغت أكثر من 91 % حيث من المخطط الانتهاء من المشروع فى سبتمبر القادم وافتتاحه فى نوفمبر 2018 .



وزير البترول خلال تفقده شركة إيلاب 1

كما تفقد الوزير ومرافقوه معمل الألكيل بنزين الخطى ( إيلاب) والذى يعد من أكبر المشروعات فى مجاله بأفريقيا والشرق الأوسط وتنافس منتجاته الشركات الدولية فى الأسواق العالمية بمنتج عالى الجودة ومطابق للمواصفات الفنية والبيئية ويستخدم فى صناعة المنظفات الصناعية ومن جانبه عرض المحاسب هشام نور الدين رئيس الشركة لرؤيتها التوسعية فى زيادة الإنتاج وإقامة مشروعات جديدة وزيادة قدراتها التنافسية فى توفير الألكيل بنزين الخطى للسوق المحلى والتصدير ، خاصة وأن منتجاتها تحظى بثقة المنتجين العالميين للمنظفات وتتميز بموقع جغرافى قريب من تسهيلات الميناء البترولى وسهولة الحصول على المادة الخام اللازمة للإنتاج من خلال شركات البترول الشقيقة ، وأشار إلى تحقيقها نتائج أعمال متميزة خلال عام 2017 بإنتاج بلغ حوالى 115 ألف طن وبلغت قيمة مبيعاتها بالسوق المحلى حوالى 670 مليون جنيه ' فيما بلغت قيمة مبيعات التصدير حوالى 100مليون دولار ، موضحاً أن المشروع أحد مشروعات القيمة المضافة للمنتجات البترولية وزيادة الإنتاج ويلتزم فى إدارة أعماله بتوجهات وزارة البترول فى تطبيق كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة وترشيد النفقات.



وزير البترول خلال تفقده شركة إيلاب 2_1