"الإحصاء" يكشف حجم مصروفات الدولة فى 3أشهر..الأجور تلتهم 28%بـ60 مليار جنيه





كتبت- هبة حسام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم مصروفات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى الجارى، وأوجه صرفها، حيث بلغ إجمالى مصروفات الدولة خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2018، ما يتجاوز 214 مليار جنيه، استحوذت الأجور منها على 28.1% بقيمة 60.2 مليار جنيه من إجمالى المصروفات.

ووفقاً لتقرير حديث صادر عن جهاز الإحصاء، حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، ارتفعت الأجور خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2018 مقارنة بذات الفترة من العام المالى الماضى، والتى استحوذت خلالها الأجور على 55.3 مليار جنيه من جملة مصروفات الدولة فى تلك الفترة، مرتفعة إلى 60.2 مليار جنيه خلال الـ3 أشهر الأولى من العام المالى الجارى.

وجاءت باقى أوجه مصروفات الدولة، بحسب التقرير الإحصائى، خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2018..

كالتالى:



- استحوذ الدعم والمنح والمزايا على نسبة 16.9% من إجمالى مصروفات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالى الجارى بقيمة 36.3 مليار جنيه.

- استحوذ بند المشتريات على نسبة 3.2% بقيمة 6.8 مليار جنيه.

- استحوذت الفوائد على نسبة 35.5% بقيمة 75.9 مليار جنيه.

- استحوذ بند الاستثمارات "شراء أصول غير مالية" على نسبة 6.9% من إجمالى مصروفات الدولة فى الـ3 أشهر الأولى من العام المالى الجارى، بقيمة 14.8 مليار جنيه.

- وتحت بند "مصروفات أخرى" أنفقت الدولة 20.1 مليار جنيه، بنسبة 9.4% من إجمالى مصروفاتها.

- هذا بخلاف الأجور، والتى استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالى المصروفات بـ28.1% كما هو مذكور عالياً، بقيمة 60.2 مليار جنيه.

ويوضح الرسم البيانى التالى هيكل مصروفات الدولة خلال الفترة من يوليو – سبتمبر 2017/ 2018، ومقارنتها بالفترة المماثلة من العام المالى الماضى 2016/ 2017